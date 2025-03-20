З 1 червня карткові перекази знову обмежать: як до цього підготуватись

Запровадження лімітів вже вплинуло на обсяги карткових переказів. Із першого червня ці обмеження знову посилять. Яким чином можна зменшити ризики блокування, ЕП розповіла заступниця голови правління Глобус банку Анна Довгальська. «Мінфін» вибрав головне.

З 1 лютого — зі старту дії нових правил щодо карткових переказів — комерційні банки спостерігають певні зміни в динаміці переказів. Зокрема, щоб уникнути лімітів, клієнти часто намагаються відкривати рахунки в різних банках та більше використовують перекази на IBAN.

Однак є частина клієнтів, які, щоб уберегтися від непотрібних ризиків, почали ретельніше ставитися до таких банальних і часто невимушених транзакцій, як «скидання грошей на картку» родичам чи знайомим.

На початку лютого спостерігалося зниження кількості карткових переказів — у межах 12%, а їх обсяг скоротився в середньому на 18%. Однак вже ближче до середини місяця ситуація вирівнялася з незначною проєкцією-очікуванням до зростання у березні-квітні — в межах 1−3%.

Скільки високоризикових клієнтів нарахували на ринку

Зазвичай «початковий період» після будь-яких нововведень потребує певної адаптації, для якої характерні коливання в обсягах переказів, але протягом 2−3 місяців ситуація має стабілізуватися. Адже нові правила спрямовані саме на захист добросовісних користувачів банківських послуг і запобігання використанню фінансової системи з незаконною метою.

Зауважу, що більшість провідних банків вже тривалий час застосовують ризикоорієнтований підхід до аналізу клієнтської бази, тож із 1 лютого суттєвих змін у кількості клієнтів високого рівня ризику через нові правила карткових переказів не спостерігається.

Наприкінці 2024 та на початку 2025 року комерційні банки провели детальну сегментацію клієнтської бази, з огляду на такі важливі чинники, як соціальний статус, інформація/її відсутність про доходи та низку інших.

Звісно, кожен банк застосовує власні критерії оцінки ризику під час відкриття рахунку та подальшого обслуговування клієнта. І, за прогнозами, цілком можливе зменшення кількості клієнтів із високим рівнем ризику через жорсткіші вимоги до фінансової прозорості.

Водночас аналіз клієнтської бази довів, що в середньому на ринку частка клієнтів високого ризику не перевищує 5−7% в одному банку, що саме по собі свідчить про прийнятний стан прозорості ринку.

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Яких змін чекати з початку червня

З 1 червня 2025 року плануються наступні зміни в «режимі» карткових переказів: рівень ліміту на карткові перекази для клієнтів середнього та низького рівня ризиків знизиться до 100 тис. грн/міс., хоча для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишиться на теперішньому рівні — 50 тис. грн/міс.

Тому, на мій погляд, доречними і корисними стануть декілька важливих рекомендацій, що допоможуть клієнтам уникнути незручностей, пов’язаних із майбутніми картковими обмеженнями.

Завчасно подбати про документальне підтвердження доходів (довідки ОК5 та ОК7, податкову декларацію, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, підтверджені доходи членів родин, підтвердження волонтерської діяльності або ж інші документи, що підтверджують законність отриманих доходів).

Адже в разі нагальної потреби банк може піти на зустріч клієнтові та збільшити ліміт.

Оптимізувати кількість рахунків (не варто відкривати надмірну кількість рахунків, щоб уникнути застосування лімітів, натомість варто подбати про закриття «порожніх"/ непрацюючих рахунків).

Налаштувати автоматичні платежі в мобільних застосунках, в особистих кабінетах (наприклад, при сплаті комунальних послуг, підписках на електронні послуги, як, наприклад, на онлайн-медіа).

Використовувати цифрові інструменти оплати (застосунок «Дія», електронний кабінет платника податків тощо).

Завчасна підготовка необхідної документації стане запорукою комфортного користування банківськими послугами в нових умовах. Тому закликаємо клієнтів своєчасно підготуватися до змін, що плануються з 1 червня 2025 року, а банківські експерти готові надати вичерпні консультації. Переконана, що ці нововведення зміцнять довіру людей до банківської системи України.