Рейтинг стійкості банків: чим вразили Укрсиб, Універсал та МТБ Банк

За підсумками чергового Рейтингу стійкості українських банків від «Мінфіну», улюбленцем вкладників та експертів виявився Укрсиббанк : вже вкотре за час повномасштабного вторгнення він здобуває першу позицію. Водночас низка фінустанов покращили свої оцінки та майже не відстають від нього.

Частка держави скоротилася, але ненадовго

Минулий рік банківська система пройшла без особливих потрясінь. З ринку було виведено лише дві установи: Комінвестбанк — на вимогу регулятора, Альпарі рішення про припинення діяльності ухвалив самостійно.

Ці зміни не мали суттєвого впливу на фінансовий сектор країни, оскільки частка обох установ була суто символічною: Комінвестбанку — 0,04%, а Альпарі — 0,006% — від загальних активів сектору.

«Під своє крило» держава цього року взяла дві установи — Мотор-Банк (через підсанкційного власника) та Пін Банк, акціонером якого був громадянин росії. Обидва банки значної частки на ринку не мали, а тому практично не вплинули на вагу держави на фінансовому ринку.

Попри націоналізацію, частка активів державних банків знизилась на 0,3 в.п — до 53,3%. Скоротилася і частка коштів населення у держбанках: за рік вона зменшилась на 1,2 в.п., хоча все ще становить значні 63,3%. Пояснюється цей відтік більшою активністю у залученні коштів населення приватними українськими банками і «дочками» іноземних груп.

Але найближчим часом частка держави на ринку знову може зрости, оскільки уряд погодив передачу Пін Банку Укрпошті. Вона роками просувала ідею створення поштового банку, та в різні періоди намагалась отримати банківську ліцензію, або купити приватний банк.

Найімовірніше, Укрпошта спробує використати нову установу для того, щоб перераховувати кошти на карткові рахунки пенсіонерам у селах, які раніше не мали доступу до банків. Як наслідок, зростуть суми у банківському секторі. Хоча, поштовий банк, звісно, буде не зовсім державним, адже належатиме не безпосередньо їй, а державній компанії.

Вклади зростають, але повільніше

За підсумками минулого року, сума коштів фізосіб на банківських рахунках зросла на 12,4%. Для порівняння: за 2023 рік цей показник додав понад 16%.

Приріст коштів лише несуттєво випереджає інфляцію, яка минулоріч склала 12%. За даними Пенсійного фонду, середня офіційна заробітна плата за рік підвищилася на 22%, а це означає, що приріст коштів суттєво відстає від темпів зростання банківських вкладів.

Як відзначає ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин, якщо говорити загалом про строкові вклади громадян у гривні, то за минулий рік вони зросли на 42 млрд грн (сюди входять строкові депозити — 29 млрд грн, і гривневі ОВДП — 14 млрд грн). Водночас за строковими депозитами банки минулого року виплатили населенню 40 млрд грн відсотків, а ще 5 млрд заплатив уряд за гривневими облігаціями. Тобто сумарні виплати за цими інструментами — 45 млрд грн, а це менше, ніж доінвестовано коштів у них.

Одна з причин зниження активності населення у розміщенні коштів на банківських рахунках — зменшення дохідності вкладів. Якщо на початку 2024 року середні ставки за річними вкладами становили 14,22%, то на кінець року знизились майже до 13%. Водночас зросло оподаткування депозитів із 19,5% (ПДФО плюс військовий збір) до 23%.

Можливо, цикл підвищення ключової ставки регулятором дозволить змінити цю тенденцію. Принаймні, середня ставка за річними депозитами наразі вже зросла приблизно на 0,1 в.п.

Банки продовжуть нарощувати заробітки

Банки продовжують ставити фінансові рекорди: за минулий рік вони заробили 103,7 млрд грн — це новий історичний рекорд. За підсумками 2023 року, загальний заробіток українських банків становив 82,7 млрд, тобто минулого року він зріс приблизно на 25%.

Найбільше традиційно заробив Приват — понад 40 млрд грн, далі йдуть ще два держбанки: Ощад (14,8 млрд грн) та Укрексім (5,6 млрд грн). Серед установ із іноземним капіталом найбільше заробив Райффайзен (4,3 млрд грн), а приватних — ПУМБ (3,9 млрд грн).

При цьому фінансисти повинні знову сплатити 50% податку на прибуток за 2024 рік. Законодавці пояснили таке рішення не лише надприбутками банків, в умовах, коли державі «дуже потрібні гроші», але й значними заробітками фінустанов на державних облігаціях та депозитних сертифікатах. За оцінками НБУ, чистий відсотковий дохід (до якого належать ці заробітки) залишався основним джерелом доходів банківської системи.

Гроші починають працювати

Банки потроху починають відновлювати кредитування. За даними НБУ, чисті гривневі кредити бізнесу зростають вже півтора роки поспіль, а за минулий рік їх приріст становив майже 21%. Як пояснює регулятор, зростанню кредитування сприяють відносно невисокі відсоткові ставки, які відповідають «доковідному» рівню, а ось значення державних програм стимулювання кредитування бізнесу за цих умов знижується.

Ще активніше банки кредитують приватних клієнтів: за рік кредити для громадян збільшились майже на 40%. Переважно це незабезпечені позики, куди входить, зокрема, і використання коштів із кредитних карток. Значне зростання показала й іпотека, яка за рік зросла на 60%. Це стало можливим завдяки державним програмам стимулювання. Щоправда, частка іпотеки в портфелі роздрібних гривневих кредитів залишається незначною — близько 13%.

Хто потрапив до рейтингу «Мінфіну»

«Мінфін» обирає до рейтингу всі вітчизняні банки, у яких громадяни тримають не менше 1 млрд грн. До цієї суми ми враховуємо як строкові депозити, так і кошти на вимогу чи звичайні карткові рахунки.

За підсумками 4 кварталу минулого року, цьому критерію відповідали 35 установ — на одну більше, ніж було за квартал до цього. Додали до рейтингу Банк Грант, на рахунках якого громадяни наразі тримають 1,09 млрд грн, а бізнес — ще близько 900 млн.

Рейтинг стійкості

Першу позицію вже вкотре посів Укрсиббанк. Минулого року він очолював рейтинг у другому кварталі, а у 2023 році — тричі опинявся на вершині. Цього разу Укрсиб помінявся місцями з Райффайзеном.

Укрсиббанк входить до складу французької BNP Paribas Group. За підсумками минулого року, установа виявилась однією з фінансово найуспішніших в Україні — заробила 4,1 млрд грн. На рахунках банку українці тримають майже 47,7 млрд грн, що приблизно на 15% більше, ніж рік тому. Таким чином, кошти населення установа залучає швидше, ніж в середньому банківська система. Щоправда, від цієї суми на строкові депозити припадає менше 23%, що не дивує, зважаючи на традиційно низькі відсотки за вкладами, які пропонує банк.

Загалом склад першої десятки учасників рейтингу не змінився, лише деякі з них помінялись місцями. Так само, як і в попередньому рейтингу, до першої десятки потрапили 6 установ із іноземним капіталом. При цьому вони посіли всю першу п’ятірку.

Також до топ-10 потрапили три державні банки — Приват, Укргаз та Ощад, і одна приватна установа — Універсал.

Переважна більшість банків, хоча й несуттєво, але покращила свої бали, порівнюючи з попереднім рейтингом, і лише 13 установ отримали трохи нижчі оцінки. Найвідчутніше покращили свої позиції у рейтингу МТБ та Банк Львів — на шість та п’ять позицій відповідно. Карколомного падіння цього разу не зазнала жодна з установ, що говорить про загалом спокійну ситуацію у банківській системі.

Рейтинг стійкості

Лояльність вкладників

Для того, щоб розрахувати лояльність вкладників, «Мінфін» враховує низку чинників, серед них — частка банку на депозитному ринку, а також абсолютний та відносний приріст коштів громадян. Традиційно, в цьому рейтингу банки можуть відчутно змінювати свої позиції, залежно від того, наскільки активно вони залучали кошти в той чи інший період.

Перше місце тут, як і в загальному рейтингу, посів Укрсиб. Як вже відзначалось вище, він залучає кошти швидшими темпами, ніж в середньому банки. Не заважає йому в цьому навіть те, що за річними вкладами у гривні він пропонує суто символічні 0,5% річних.

На другому місці опинився Універсал, на базі якого працює monobank. У попередньому рейтингу він був лідером за лояльністю вкладників. Минулого року банк стрімко збільшував кількість клієнтів, завдяки чому сума коштів фізосіб на рахунках зросла на 26%. Наразі Універсал посідає третю сходинку за цим показником із сумою понад 82 млрд, попереду лише традиційні лідери — державні Приват та Ощад.

Універсал продовжує активно залучати вклади — його ставка за річними депозитами входить до десятки найвищих у банківській системі і становить 15,5% річних.

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Найпомітніше покращити свої позиції, порівнюючи з попереднім рейтингом, вдалося МТБ Банку: він піднявся відразу на 13 місць і зупинився за крок від першої десятки. Фінустанова увійшла би і до неї, якби не так само стрімкий злет Укргазбанку, який подолав сім щаблів і опинився на десятій позиції.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Банк Індекс лояльності вкладників за 4 квартал 2024 р. Місце за 4 квартал 2024 р. Зміна місця, порівнюючи з 3 кв. 2024 р. Місце банку у загальному рейтингу Укрсиббанк 4,9 1 +5 1 Універсал Банк 4,9 2 -1 8 Райффайзен Банк 4,8 3 -1 2 Ощадбанк 4,5 4 +1 9 Абанк 4,5 5 -2 18 Приватбанк 4,4 6 +2 6 ПУМБ 4,4 7 +3 11 Креді Агріколь Банк 4,2 8 -1 3 Кредобанк 4,2 9 -5 4 Укргазбанк 4,1 10 +7 7 МТБ Банк 4,1 11 +13 22 Радабанк 4,1 12 +8 27 Південний 4 13 -2 13 Банк Восток 4 14 0 24 Правекс Банк 3,9 15 -6 14 Банк Львів 3,9 16 -4 16 Таскомбанк 3,9 17 -1 21 ОТП Банк 3,8 18 -5 5 Сенс Банк 3,8 19 +6 17 Ідея Банк 3,7 20 +1 15 Прокредит банк 3,6 21 -6 10 Укрексімбанк 3,6 22 -4 12 Піреус Банк 3,6 23 +6 19 Банк Кредит Дніпро 3,6 24 +3 23 Полтава Банк 3,4 25 -3 25 Юнекс Банк 3,4 26 +5 26 Банк Грант 3,4 27 нов 33 Кліринговий Дім 3,3 28 -2 29 Агропросперіс Банк 3,2 29 +1 20 Акордбанк 3,1 30 -7 28 Комінбанк 3 31 -12 30 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,9 32 +1 32 Банк Глобус 2,8 33 +1 31 Банк Альянс 2,8 34 -2 34 Індустріалбанк 2,8 35 -7 35

Оцінки експертів

Як завжди, готуючи рейтинг стійкості, «Мінфін» просить експертів виставити банкам власні оцінки, залежно від готовності розмістити в установі власні кошти. Цього разу участь в опитуванні взяли ICU, IBI-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Як і попереднього кварталу, найбільшу кількість балів від фахівців отримав Укрсиббанк. Стільки ж отримав і Креді Агріколь. На третьому місці опинився ще один «іноземець» — Райффайзен, який покращив свої позиції відразу на 5 сходинок.

Довгий час установа отримувала нижчі оцінки через те, що його материнська група Raiffeisen Bank International продовжувала працювати в росії. Групу звинувачували у спонсоруванні війни та був ризик запровадження санкцій. Наразі банк залишається в рф, але поволі скорочує діяльність та неодноразово підтверджував наміри вийти з ринку, щоправда, після отримання компенсації.

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Традиційно експерти виявили найбільшу лояльність до банків іноземних груп і державних фінустанов. Перших у топ-10 — шість, а других — четверо. Серед приватних банків найвищі оцінки фахівців здобули Універсал та ПУМБ, які зайняли 11 та 12 місця відповідно.

Ренкінг банків за оцінками експертів