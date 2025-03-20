Apple запустила Tap to Pay у дев'яти нових країнах Європи

Apple запустила сервіс Tap to Pay ще в дев’яти європейських країнах, дозволивши мільйонам продавців приймати безконтактні платежі за допомогою iPhone. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Сервіс Tap to Pay тепер доступний у Болгарії, Фінляндії, Угорщині, Ліхтенштейні, Польщі, Португалії, Словаччині, Словенії та Швейцарії.

Як це працює

Під час оформлення замовлення продавець просто запропонує клієнту піднести свою безконтактну кредитну або дебетову картку, iPhone, Apple Watch або інші цифрові гаманці до iPhone продавця, і платіж буде завершено за допомогою технології NFC.

Щоб приймати платежі, торговцям необхідно мати iPhone XS або новішу модель. Платіжні платформи та розробники можуть інтегрувати Tap to Pay у свої застосунки для iOS.

Tap to Pay на iPhone працює з безконтактними кредитними та дебетовими картками провідних платіжних систем, зокрема American Express, Discover,Mastercard і Visa.

Зазначається, що усі транзакції, здійснені за допомогою Tap to Pay на iPhone, шифруються та обробляються за допомогою Secure Element, і Apple не отримує інформацію про покупки або клієнтів.

Нижче наведено країни та платіжні платформи, які наразі доступні:

Болгарія: Adyen, myPOS, Revolut і Viva; SumUp незабаром

Фінляндія: Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp і Viva; Surfboard Payments незабаром

Угорщина: Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva та Worldline

Ліхтенштейн: Adyen

Польща: Adyen, eService з PKO Bank, Mollie, Stripe, SumUp, Viva та Worldline; Planet Pay, Revolut і PeP незабаром

Португалія: Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp і Viva

Словаччина: Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel'ňa, Revolut і Worldline; SumUp незабаром

Словенія: Adyen, Revolut і Worldline; SumUp і hobex незабаром

Швейцарія: Adyen, Mollie, myPOS, Nexi, Stripe, SumUp і Worldline; hobex незабаром.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2023 року Apple спільно з Приватбанк запустили для українського бізнесу сервіс Tap to Pay.