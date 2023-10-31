Apple спільно з Приватбанк запустили для українського бізнесу сервіс Tap to Pay (оновлено)

Що це означає

Ця функція надає продавцям простий, безпечний та конфіденційний спосіб приймати безконтактні платежі з дебетових та кредитних карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців.

Клієнти Приватбанку можуть почати використовувати Tap to Pay на iPhone всього за кілька хвилин прямо в додатку «Термінал» iOS, завантаживши його з Apple App Store на iPhone XS або новішої версії.

Після простої та зрозумілої процедури реєстрації все, що потрібно зробити продавцю, щоб почати приймати платежі — це відкрити додаток «Термінал» на своєму iPhone, ввести суму покупки та попросити клієнта піднести свій безконтактний платіжний засіб до iPhone продавця, щоб завершити оплату.

Технологія Apple Tap to Pay на iPhone використовує вбудовані функції iPhone, щоб зберегти конфіденційність і безпеку як бізнес-даних, так і даних клієнтів.

«Це був довгий шлях. Рік тому ми звернулись та переконали Apple, що нова технологія прийому безконтактних платежів є дуже важливою для України, особливо підчас війни, полегшить доступ до банківських послуг, знизить витрати бізнесу та сприятиме розвитку cashless економіки! Як результат — Україну було додано в глобальний roadmap розгортання сервісу у світі», — написав Заіграєв.