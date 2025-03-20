$30 млрд фіндопомоги від США: чи ефективно використала їх Україна

Скільки Україна отримала грошей від США, на що, чому експерти наводять різні цифри, та чи були вони витрачені ефективно? Ці питання продовжують обговорювати політики та експерти. Цього разу приводом стало повідомлення Рахункової палати щодо отриманої від США допомоги у 2022−2024 роках. Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна сприйняли це повідомлення по-різному.

Єдине, в чому вони сходяться, так це у тому, що у 2022−2024 роках пряма бюджетна підтримка, надана Урядом США, склала трохи більше 30 млрд доларів, більша частина яких пройшла через три програми:

Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) — 27,05 млрд доларів, із них для ПФУ — 12,7 млрд доларів;

Додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку — 1,7 млрд доларів;

Грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва — 1,1 млрд доларів.

Версія Гетманцева: фіндопомога від США використана ефективно

Рахункова палата підтвердила, що кошти фінансової допомоги США було використано ефективно та відповідно до укладених угод.

Періодично чуємо інформацію, що Україна нібито кудись поділа величезні кошти (250−300−350 млрд доларів), надані США. Цифри вражають, адже в останній до початку повномасштабної війни 2021 рік увесь наш ВВП був трохи менше ніж 200 млрд доларів, а усі доходи державного бюджету тоді склали 47,5 млрд доларів.

Щодо коштів від уряду США, було проведено чотири аудити Рахункової палати, у тому числі й за підтримки Центру досконалості аудиту Офісу урядової підзвітності США:

фінансовий аудит гранту Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва — підтвердив достовірність звітності, пов'язаної з грантом; порушень законодавства щодо надходження та обліку коштів гранту — не виявлено;

аудит ефективності програми «Пряма бюджетна підтримка Уряду США та інших донорів для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни» — підтвердив цільове використання грантових коштів на забезпечення базових потреб населення, зокрема, на оплату праці освітян та медиків;

аудит ефективності програми «Пряма бюджетна підтримка США на початку військового вторгнення Росії в Україну: Запобігання колапсу та збереження стресостійкості української системи медичних послуг» — підтверджено, що 1,7 млрд доларів прямої бюджетної підтримки були спрямовані на фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення, що забезпечило безперебійне надання медичних послуг в умовах воєнного стану;

аудит ефективності програми «Стійкість Пенсійного фонду України в умовах воєнного стану» — підтвердив, що в умовах війни ПФУ вдалося забезпечити стабільні виплати пенсій для понад 10 млн пенсіонерів (зокрема, й завдяки залученню позик і грантів за Проєктом PEACE, основним донором якого були США), а виділені 12,7 млрд доларів були використані за призначенням.

За результатами виявлених порушень та наданих рекомендацій:

«єПідтримка» — відшкодовано 4,2 млн доларів (122,7 млн грн) від 19 тис. осіб, які неправомірно отримали допомогу;

повернено до бюджету 500 тис. доларів (14,6 млн грн), переплачених за пакетом медичних послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги»;

відшкодовано 140 тис. доларів із 1,6 млн доларів (4,3 млн грн із 46,8 млн грн) інших переплат, здійснених НСЗУ.

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Версія Ніни Южаніної: це маніпуляція

Як бачите, це сайт Рахункової палати України. Написано, що РП підтвердила використання коштів щодо підтримки США у 2022−2024 роках.

Що ж підтвердила/перевірила Рахункова палата? Які види аудитів проводились протягом 2022−2024 років, хто проводив і які висновки РП?

В повідомленні на сайті Рахункової палати з таким маніпуляційним заголовком йде мова лише про:



1. Фінансовий аудит гранту в сумі 1,1 млрд дол США, проведений попереднім складом РП.



РП здійснила процедури тестування на відповідність підготовки Фінансової звітності та операцій вимогам законодавства і нормативних актів, тобто бухоблік перевірено, порушень не встановлено. Такий він фінансовий аудит.

Звіт від 14.07.2023



2. Аудит ефективности прямої бюджетної підтримки США на початку вторгнення росії в Україну (період перевірки: січень-квітень, червень-липень 2022 року) у сумі 1,7 млрд дол США, проведений попереднім складом РП.

РП було проаналізовано інформацію Казначейства щодо зарахування коштів DBS до державного бюджету та звіти Мінфіну до USAID і Світового банку щодо використання коштів DBS на заробітну плату працівників-надавачів медичних послуг і виконання результативних показників. Звітні дані Мінфіну, порівнюючи з даними НСЗУ.



Встановлені несуттєві переплати окремим надавачам медичних послуг не вплинули на правомірність використання коштів DBS.

Звіт від 21.12.2023



3. Аудит ефективности прямої бюджетної підтримка Уряду США та інших донорів для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни у сумі 1,088 млрд євро (отримані у 2022 році), проведений попереднім складом РП.



РП було досліджено дотримання вимог Угоди про грант щодо недопущення використання коштів гранту на «Виключені видатки». Відповідність отримувачів допомоги вимогам Угоди про грант, а це освітяни та медичні працівники.



В результаті були надані рекомендації щодо удосконалення деяких процедур.

Звіт від 21.12.2023



4. Аудит ефективности залучених позик, грантів Проєкту РЕАСЕ, у тому числі Уряду США для забезпечення стабільності виплати пенсій у розмірі 12,7 млрд дол США (отримані у 2022−2023 рр.), проведений Піщанською, нині діючою головою РП.



РП дослідила використання коштів, відповідно до мети та умов угод, із огляду на встановлені обмеження їх використання, а також як забезпечено контроль за їх використанням.



В результаті рекомендувала Пенсійному фонду продовжити вдосконалення своїх внутрішніх робочих процесів та забезпечити взаємодію між державними реєстрами для підвищення ефективності та прозорості пенсійних виплат

Звіт від 22.10.2024

Це все! Вважаю, що введення в оману громадян через брехливі заголовки при поданні інформації державною інституцією заслуговує на реакцію компетентних органів.