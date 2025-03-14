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14 березня 2025, 10:50

Чи здатна Європа замінити допомогу США

Європейські держави можуть компенсувати повне припинення американської допомоги Україні у багатьох сферах. При порівняно невеликих додаткових витратах це можливо у фінансовій сфері, йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки (IfW), розповідає Deutsche Welle.

Європейські держави можуть компенсувати повне припинення американської допомоги Україні у багатьох сферах.

Складніше замінити американську зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу. Але і це Європа може зробити, хоча й не за всіма позиціями, оскільки нині немає адекватної заміни військовій розвідці США. «Наші дані показують, що Європа зможе значною мірою компенсувати допомогу США, але лише в тому випадку, якщо політики діятимуть рішуче. Поки що Європа рухається в цьому напрямі надто повільно», — сказав директор із досліджень IfW Крістоф Требеш (Christoph Trebesch).

Європа витрачає лише 0,1% ВВП на допомогу Україні

Згідно з дослідженням, європейські уряди нині витрачають у середньому лише 0,1% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на рік на допомогу Україні. Щоб компенсувати можливий вихід США із програм допомоги, внесок для всіх держав та інститутів ЄС має збільшитись до 0,21%. Це означало б збільшення обсягу допомоги із нинішніх 44 до 82 млрд євро на рік. Зростання витрат на Україну особливо торкнеться інститутів ЄС (вони мають зрости з 16 до 36 млрд євро), Німеччини (зростання з 6 до щонайменше 9 млрд євро), Великобританії (з 5 до 6,5 млрд), Франції (з 1,5 до 6 млрд), Італії (з 0,8 до 4,5 млрд) та Іспанії.

«Для окремих держав це означає значне збільшення їхньої допомоги Україні. Тому ЄС має стимулювати це, наприклад, через пріоритетний доступ до нових фондів оборони ЄС», — сказав Требеш. Якби вся Європа наслідувала приклад Данії і щороку витрачала б на допомогу Києву понад 0,5% ВВП, то допомога США могла б бути компенсована навіть із значним запасом.

Що у дефіциті

Згідно з даними, найбільша залежність від американського озброєння наразі пов'язана з ракетними системами залпового вогню, такими як HIMARS, артилерійськими боєприпасами і системами ППО великої дальності, такими як Patriot. В інших областях, включаючи артилерію або основні бойові танки, більшість систем озброєння, що постачаються до України, вже сьогодні європейського виробництва.

«Європа вже давно не просто постачає зброю з існуючих запасів, а й замовляє більшу частину зброї для України безпосередньо у промисловості. Цей процес має бути значно пришвидшений за рахунок твердих зобов'язань щодо закупівель, особливо щодо виробництва артилерійських боєприпасів», — зазначив Требеш.

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Щоб поповнити запаси критично важливих систем виробництва США та боєприпасів для них, Європа могла б перейти до їх закупівлі на міжнародному ринку або закупівлі аналогічних систем, наприклад, у Південній Кореї та Ізраїлі. Крім того, європейські уряди можуть замовляти зброю виробникам безпосередньо в Україні, наприклад безпілотники.

Джерело: Мінфін
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