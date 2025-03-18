ЄС відключив 11 російських банків від SWIFT

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Що відомо

Йдеться про такі банки як «Ак Барс», «Уралсиб», «Сінара», «Точка», НРБанк, Росексімбанк, Прімсоцбанк, ББР-банк, Кузнецкбізнесбанк, «Кубань-кредит», Мірбізнесбанк, а також небанківських організацій «Платіжний конструктор» та «Платіжний конструктор».

Обмеження запроваджуються у рамках 16-го пакету санкцій ЄС, узгодженого у лютому 2025 року. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас говорила, що під обмеження потрапили банки, які сприятимуть обходу санкцій. Всього до списку санкцій додано 48 громадян і 35 компаній, пов'язаних з росією.

«Доцільно поширити обмежувальні заходи щодо <…> послуг з обміну фінансовими повідомленнями на певні російські кредитні організації або організації, які є передплатниками послуг з обміну фінансовими повідомленнями, або російські дочірні компанії кредитних організацій третіх країн, які мають значення для російської фінансової та банківської системи і є або великими і важливими регіональними банками, які сприяють значним транскордонним платежам», — зазначено в опублікованому документі.