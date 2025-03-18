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18 березня 2025, 13:42

ЄС відключив 11 російських банків від SWIFT

Євросоюз 17 березня відключив 11 російських банків та дві небанківські кредитні організації від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Євросоюз 17 березня відключив 11 російських банків та дві небанківські кредитні організації від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЙдеться про такі банки як «Ак Барс», «Уралсиб», «Сінара», «Точка», НРБанк, Росексімбанк, Прімсоцбанк, ББР-банк, Кузнецкбізнесбанк, «Кубань-кредит», Мірбізнесбанк, а також небанківських організацій «Платіжний конструктор» та «Платіжний конструктор».
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Йдеться про такі банки як «Ак Барс», «Уралсиб», «Сінара», «Точка», НРБанк, Росексімбанк, Прімсоцбанк, ББР-банк, Кузнецкбізнесбанк, «Кубань-кредит», Мірбізнесбанк, а також небанківських організацій «Платіжний конструктор» та «Платіжний конструктор».

Обмеження запроваджуються у рамках 16-го пакету санкцій ЄС, узгодженого у лютому 2025 року. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас говорила, що під обмеження потрапили банки, які сприятимуть обходу санкцій. Всього до списку санкцій додано 48 громадян і 35 компаній, пов'язаних з росією.

«Доцільно поширити обмежувальні заходи щодо <…> послуг з обміну фінансовими повідомленнями на певні російські кредитні організації або організації, які є передплатниками послуг з обміну фінансовими повідомленнями, або російські дочірні компанії кредитних організацій третіх країн, які мають значення для російської фінансової та банківської системи і є або великими і важливими регіональними банками, які сприяють значним транскордонним платежам», — зазначено в опублікованому документі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+81
bonv
bonv
18 березня 2025, 14:17
#
Є більш важливіші банки які давно потрібно відключати…
+
0
LutyiPerets
LutyiPerets
18 березня 2025, 16:18
#
Відключили банки, які вже забули що вони були підключені, бо ніколи не користувались СВІФТом.
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