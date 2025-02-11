Британець хоче викупити сміттєзвалище, щоб знайти жорсткий диск з 8000 біткоїнами

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 лютого 2025, 10:55

Британець хоче викупити сміттєзвалище, щоб знайти жорсткий диск з 8000 біткоїнами

Джеймс Хауеллс з Уельсу готовий викупити сміттєзвалище в Ньюпорті, щоб знайти жорсткий диск, на якому зберігається 8000 біткоїнів вартістю понад $735 мільйонів. Про це повідомляє The Guardian.

Джеймс Хауеллс з Уельсу готовий викупити сміттєзвалище в Ньюпорті, щоб знайти жорсткий диск, на якому зберігається 8000 біткоїнів вартістю понад $735 мільйонів.
Фото Pixabay

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історія втрати

Хауеллс стверджує, що його колишня супруга випадково викинула диск на звалище у 2013 році. На той момент біткоїн торгувався на рівні $13, але згодом його вартість зросла у 7500 разів.

Боротьба за доступ до звалища

Міська влада Ньюпорта вже дев’ять разів відмовляла Хауеллсу у проведенні розкопок на звалищі. У січні 2025 року суд підтримав рішення влади. Однак після оголошення про плани закрити звалище та побудувати на його місці сонячну електростанцію, Хауеллс вирішив викупити територію. Суму угоди він поки що не розголошує.

Хауеллс був одним із перших майнерів біткоїна. У 2009 році він намайнив 8000 BTC, які зараз є одними з найцінніших втрачених активів у світі криптовалют.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
MAXAOH
MAXAOH
11 лютого 2025, 11:19
#
Прикол, если жёсткого диска там нет)))
+
+15
Srg Falcon
Srg Falcon
11 лютого 2025, 11:40
#
Как вариант откроет бизнес, станет мусорным магнатом
+
0
MAXAOH
MAXAOH
11 лютого 2025, 11:59
#
Вариант!)
+
0
Srg Falcon
Srg Falcon
11 лютого 2025, 11:38
#
Сколько лет он хочет уже выкупить. Скоро там квадрильоны баксов будут закопаны.
+
+15
Я_ __
Я_ __
11 лютого 2025, 11:44
#
«Хауеллс стверджує, що його колишня супруга випадково викинула диск на звалище у 2013 році.»

ну, в принципі всім зрозуміло чому ця супруга стала «колишньою»)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають zzzachary, Олександр Сундуков и 73 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами