Британець хоче викупити сміттєзвалище, щоб знайти жорсткий диск з 8000 біткоїнами

Джеймс Хауеллс з Уельсу готовий викупити сміттєзвалище в Ньюпорті, щоб знайти жорсткий диск, на якому зберігається 8000 біткоїнів вартістю понад $735 мільйонів. Про це повідомляє The Guardian .

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Історія втрати

Хауеллс стверджує, що його колишня супруга випадково викинула диск на звалище у 2013 році. На той момент біткоїн торгувався на рівні $13, але згодом його вартість зросла у 7500 разів.

Боротьба за доступ до звалища

Міська влада Ньюпорта вже дев’ять разів відмовляла Хауеллсу у проведенні розкопок на звалищі. У січні 2025 року суд підтримав рішення влади. Однак після оголошення про плани закрити звалище та побудувати на його місці сонячну електростанцію, Хауеллс вирішив викупити територію. Суму угоди він поки що не розголошує.

Хауеллс був одним із перших майнерів біткоїна. У 2009 році він намайнив 8000 BTC, які зараз є одними з найцінніших втрачених активів у світі криптовалют.