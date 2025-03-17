Середня площа квартир у Києві поступово зменшується

Будівництво житла у Києві на четвертий рік війни ще не досягло довоєнних показників. У динаміці 2011−2023 років в Україні щорічно в експлуатацію вводилось 9 390 081 кв. метрів, підрахували аналітики UTG. Із них близько 13,7% (1 345 972 кв. м) у столиці та 17,3% (або 1 632 288 кв. м) загальноукраїнських обсягів у Київській області, пише Delo.ua.

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Що відбувається на ринку нерухомості

Загалом у Києві щорічно вводяться в експлуатацію в середньому 17 500 квартир та 887 будинків. За результатами 2023 року, об'єми будівництва в столиці впали, але не катастрофічно та склали 76,25% або 7 380 752 кв. метрів від середньорічного значення.

За обсягами будівництва в столиці у 2024 році лідерами стали Подільський (24,4%), Голосіївський (22,2%) і Дарницький (15,2%) райони. Водночас центральний Печерський займає лише 6 позицію з 7,5% обсягів будівництва житла.

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