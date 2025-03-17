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17 березня 2025, 9:36

Середня площа квартир у Києві поступово зменшується

Будівництво житла у Києві на четвертий рік війни ще не досягло довоєнних показників. У динаміці 2011−2023 років в Україні щорічно в експлуатацію вводилось 9 390 081 кв. метрів, підрахували аналітики UTG. Із них близько 13,7% (1 345 972 кв. м) у столиці та 17,3% (або 1 632 288 кв. м) загальноукраїнських обсягів у Київській області, пише Delo.ua.

Будівництво житла у Києві на четвертий рік війни ще не досягло довоєнних показників.
Фото: depositphotos

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Що відбувається на ринку нерухомості

Загалом у Києві щорічно вводяться в експлуатацію в середньому 17 500 квартир та 887 будинків. За результатами 2023 року, об'єми будівництва в столиці впали, але не катастрофічно та склали 76,25% або 7 380 752 кв. метрів від середньорічного значення.

За обсягами будівництва в столиці у 2024 році лідерами стали Подільський (24,4%), Голосіївський (22,2%) і Дарницький (15,2%) райони. Водночас центральний Печерський займає лише 6 позицію з 7,5% обсягів будівництва житла.

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Набагато кращі результати будівництва у Київській області за три квартали 2024 року обсяги збудованого житла склали 1 395 111 кв. метрів та випередили за показниками 2023 рік, коли було введено в експлуатацію 1 387 605 кв. метрів, а ще минулий рік вийшов на середньорічні довоєнні показники.

На будмайданчиках спостерігається брак робочого персоналу через мобілізацію та відтік людей за кордон. Але урбанізація передмістя столиці та активний розвиток локальної інфраструктури (торгової, розважальної, соціальної, інженерної), дорожньо-транспортного сполучення підвищують комфорт проживання у передмісті, що сприяє зростанню девелоперської активності у населених пунктах сателітах.

За рахунок цього Київська область і повернулася до довоєнних показників.

Ще одним трендом останніх років експерти відзначили зменшення середньої площі квартир, яка в динаміці щороку зменшується через поступове падіння добробуту громадян та здорожчення вартості експлуатації нерухомості.

Окрім цього, зростання вартості послуг ЖКГ та комунальних витрат сприяють зменшенню затребуваної площі житла — планування квартир та індивідуальних будинків стають більш раціональними, ергономічними, продуманими.

Страхування житла від наслідків «прильоту»

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
17 березня 2025, 11:14
#
Мегаполисы — кладбища нации.
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