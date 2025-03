Законопроєкт про стейблкоїни у США, родина Трампа зацікавлена у частці Binance.US: що нового

Законопроєкт про стейблкоїни у США отримав схвалення на рівні комітету в Сенаті

Банківський комітет Сенату США ухвалив законопроєкт «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS). Білль покликаний встановити нормативно-правову базу для сектора стейблкоїнів та емітентів цих активів.

Білль пройшов на рівні комітету з перевагою 18−6. Тепер він має отримати схвалення в обох палатах Конгресу перед тим, як потрапить на стіл до президента США Дональда Трампа.

Законопроєкт містить такі положення:

нагляд за емітентами. Компанії з ринковою капіталізацією понад $10 млрд перейдуть у юрисдикцію безпосередньо ФРС і Управління контролера грошового обігу (OCC). Фірми з капіталізацією менше ніж $10 млрд регулюватимуться на загальнодержавному рівні;

стандарти прозорості та резервування. Вони передбачають: щомісячні звіти, повну прозорість забезпечення, 100% покриття тільки високоліквідними активами;

погашення та захист прав споживачів. Оперативне задоволення заявок на викуп емітентами, можливість накладення санкцій аж до позбавлення ліцензії ФРС і ОСС;

AML-правила. Емітенти зобов’язані дотримуватися відповідного законодавства, а також запровадити заходи KYC (Знай свого клієнта).

Родина Трампа вела переговори про придбання частки Binance.US — The Wall Street Journal

Представники родини президента США Дональда Трампа обговорювали можливість фінансової участі в американському підрозділі криптобіржі Binance. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на свої джерела.

За даними журналістів, Binance ініціювала переговори у 2024 році, звернувшись до повʼязаних із Трампом людей із пропозицією угоди з його родиною як частина плану відновлення позицій компанії на ринку США після «вигнання».

Крім того, засновник Binance Чанпен Чжао нібито активно домагався помилування з боку адміністрації Трампа, повідомляють джерела виданню.

Яку саме форму матиме частка родини Трампів у разі реалізації угоди, невідомо. Серед можливих варіантів розглядається отримання частки самими Трампами або реалізація угоди через криптокомпанію World Liberty Financial (WLFI) за підтримки Трампів, наголошують джерела.

Також знайомі з ситуацією джерела стверджують, що до обговорення угоди залучений Стів Віткофф, давній друг Трампа і його провідний переговорник на Близькому Сході та у війні в Україні.

Представники адміністрації президента заперечують це. За їхніми словами, Віткофф не бере участі в цьому процесі, і наразі він працює над відмовою від своїх бізнес-інтересів.

Своєю чергою, Чанпен Чжао назвав факти The Wall Street Journal перекрученими.

Ripple отримала ліцензію на роботу в ОАЕ

Фінтех-компанія Ripple отримала дозвіл на надання послуг, пов’язаних із криптовалютними платежами, у Міжнародному фінансовому центрі Дубая (DIFC).

Ripple стала першим постачальником блокчейн-платежів, який отримав ліцензію Управління Фінансових Послуг Дубая (DFSA).

У пресрелізі зазначається, що ОАЕ — це центр міжнародної торгівлі Близького Сходу з об'ємом транскордонних платежів у $40 млрд. Ripple спостерігає зростаючий попит на використання блокчейну як з боку криптофірм, так і з боку традиційних фінансових установ, ідеться в заяві.

Згідно з опитуванням Ripple, 2024 року 64% фінансових лідерів Близького Сходу та Африки вважали головною перевагою інтеграції криптовалюти у свій бізнес більш швидкі платежі.

В Індії заарештували співзасновника російської криптобіржі Garantex

За запитом США поліція Індії заарештувала співзасновника російської криптовалютної біржі Garantex Олексія Бещекова. Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на підтвердження від правоохоронців.

За даними видання, Бещекова затримали ввечері 11 березня 2025 року в прибережному муніципалітеті Варкала. Ордер на його арешт видав суд Патіали в Нью-Делі.

У заяві поліції зазначено, що арешт був проведений за запитом американської сторони. Водночас Бещеков планував втекти з Індії до того, як його затримали.

Нагадаємо, в березні 2025 року емітент стейблкоїнів Tether заморозив гаманці з USDT на Garantex на 2,5 млрд рублів ($28 млн). У зв’язку з цим платформа, яка перебуває під санкціями, призупинила всі операції.

Пізніше Міністерство юстиції США оголосило про припинення діяльності Garantex. 7 березня було конфісковано домени біржі та заморожено криптоактиви на суму $26 млн.