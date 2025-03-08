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8 березня 2025, 12:51

У США конфіскували активи російської криптобіржі криптобіржі Garantex

Міністерство юстиції США оголосило про припинення діяльності російської криптовалютної біржі Garantex. 7 березня було конфісковано домени біржі та заморожено криптоактиви на суму 26 мільйонів доларів США.

Міністерство юстиції США оголосило про припинення діяльності російської криптовалютної біржі Garantex. 7 березня було конфісковано домени біржі та заморожено криптоактиви на суму 26 мільйонів доларів США.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗа інформацією аналітичної компанії Elliptic, що спеціалізується на блокчейні, Garantex використовувалася представниками російської еліти для обходу санкційних обмежень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За інформацією аналітичної компанії Elliptic, що спеціалізується на блокчейні, Garantex використовувалася представниками російської еліти для обходу санкційних обмежень. Крім того, біржа слугувала платформою для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема, від програм-вимагачів, торгівлі на даркнет-ринках, а також крадіжок, пов'язаних з північнокорейським хакерським угрупованням Lazarus Group.

Міжнародна операція: вилучення доменів та серверів

Правоохоронні органи США, під керівництвом Секретної служби (USSS), вилучили три домени, які використовувалися Garantex для здійснення операцій: Garantex.org, Garantex.io та Garantex.academy. У співпраці з американськими правоохоронцями Німеччина та Фінляндія конфіскували сервери, на яких розміщувалася інфраструктура біржі.

Доступ до даних: вилучення баз даних клієнтів та бухгалтерії

Міністерство юстиції США також повідомило, що раніше отримало доступ до копій серверів Garantex, включаючи бази даних клієнтів та бухгалтерську звітність.

Звинувачення проти адміністраторів біржі

За даними американської влади, з 2019 по 2025 рік Garantex контролювали та керували двоє осіб: громадянин Литви Олексій Бесчоков, який проживає в росії, та громадянин росії Олександр Мира Серда, який проживає в ОАЕ. Адміністраторам біржі висунуто звинувачення у змові з метою відмивання грошей.

Мільярди доларів у криптовалютних транзакціях

За оцінками Міністерства юстиції США, з квітня 2019 року через Garantex пройшло щонайменше 96 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях.

Блокування гаманців Tether: передісторія

Напередодні Garantex повідомила про блокування компанією Tether усіх її гаманців зі стейблкоїнами USDT. Загальна сума заблокованих коштів перевищила 2,5 мільярда рублів (близько 28 мільйонів доларів США).

У зв'язку з цими подіями Garantex оголосила про призупинення всіх операцій на своїй платформі.

Джерело: Мінфін
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