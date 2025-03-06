Емітент стейблкоїнів Tether заморозив гаманці з USDT на російській криптовалютній біржі Garantex на 2,5 млрд рублів ($28 млн). У зв’язку з цим платформа, яка перебуває під санкціями, призупинила всі операції. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Російська криптобіржа Garantex призупинила роботу: Tether заморозив USDT на $28 мільйонів
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«Tether вступив у війну проти російського крипторинку… Звертаємо вашу увагу на те, що весь USDT, що знаходиться на російських гаманцях зараз під загрозою», — заявили у Garantex.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в лютому 2025 року у рамах 16 пакету санкцій Європейський союз ввів цільові обмеження проти російської криптовалютної біржі Garantex. Остання тісно повʼязана з російськими банками, що вже зазнали каральних заходів ЄС
У 2023 році Garantex виступала платформою для відмивання коштів північнокорейською хакерською групою, відомою як Lazarus.
Зловмисники з вищеозначеної організації звинувачуються у ряді шахрайств, зокрема у нещодавньому зломі криптосервісу Bybit, який став найбільшим в історії індустрії.
Пізніше у липні 2024 року аналітики Chainalysis виявили, що Garantex брала участь у відмиванні понад $30 млрд у 2022 році.
Згідно зі звітом експертів, оприлюдненим на початку вересня 2024 року, незважаючи на санкції, криптосервіс обробив значний обсяг транзакцій для певних субʼєктів у росії та Ірані, сприяючи ухиленню від обмежень.
Також CEO біржі OKX Стар Сюй заявляв про потенційне блокування акаунтів користувачів, які заводили та виводили кошти через міксер Tornado Cash на Garantex.
У кінці вересня 2024 року влада США розширила список санкцій, додавши криптокомпанію Cryptex, клієнтом якої була платформа Garantex та використовувала її для шахрайських дій.
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