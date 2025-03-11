Авто в кредит: скільки позика коштує зараз і як можуть змінитися її умови з квітня

Минулого тижня Нацбанк знову підвищив облікову ставку — до 15,5%. Рішення регулятора вплине не лише на дохідність депозитів, а й на кредитні ставки, в тому числі й позик на придбання авто.

Останнім часом цей сегмент кредитування рекордно зростає. Загалом на ринку минулого року кредитні продажі машин збільшилися, порівнюючи з 2023 роком, на 40%. Не в останню чергу — завдяки зусиллям дилерів та банків, які покращували умови для клієнтів.

Що зміниться для водіїв через зростання облікової ставки НБУ, розбирався «Мінфін».

В кредиті — кожне п`яте авто

З початку війни ринок кредитування під придбання авто різко обвалився, як, власне, й загальні продажі авто. Але вже у 2023 році авторинок почав стрімко відновлюватися, а разом із ним почала зростати й кількість кредитних угод.

За словами керівника PR-департаменту компанії «Ніссан Україна» Володимира Іванова, минулого року сегмент автокредитування зріс на 40%, порівнюючи з 2023-м.

«Із початком повномасштабного вторгнення рф частка продажу авто в кредит впала майже до нуля. З 2023 року почалося зростання. А у 2024 році частка кредитних угод у загальних продажах автівок склала 10−20%, залежно від регіону. При цьому попит на кредити збільшується як із боку приватних, так і корпоративних клієнтів», — зазначив Іванов.

Позитивні тенденції помітили й в корпорації Укравто. За даними пресслужби компанії, якщо у 2023 році частка кредитних угод серед корпоративних клієнтів у них складала 11%, то минулого року — 14%. У сегменті продажів приватним клієнтам цей показник зріс із 15% до 21%.

Темпи нарощування «автомобільних» кредитних портфелів підтверджують і в банках, хоча в різних фінустановах динаміка відрізняється.

Член правління з питань роздрібного бізнесу Приватбанку Дмитро Мусієнко розказав «Мінфіну», що в них частка кредитних угод із купівлі авто у 2024 році зросла вдвічі щодо показників 2023 року — з 15% до 30%.

«Позитивна динаміка стала можливою завдяки декільком чинникам. По-перше, банк розширив партнерську мережу, залучивши нових гравців ринку. По-друге, були адаптовані умови кредитування, відповідно до сучасних економічних реалій, що зробило автокредити доступнішими для клієнтів. Загалом частка кредитних покупок у 2024 році досягла 24% від реєстрацій нових авто, тоді як у 2023 році вона складала 16%. Тому можна говорити про відновлення автокредитування», — зазначив Мусієнко.

За даними Валерії Малахової, директорки департамента роздрібного бізнесу Ощадбанку, минулого року їхня фінустанова видала майже 3 900 кредитів на нові автомобілі. «Цей показник майже не змінився, порівнюючи з 2023 роком. Це майже вдвічі менше, ніж у довоєнному 2021-му», — каже вона.

Та Малахова теж говорить про пожвавлення автокредитування.

«Ринок кредитних авто протягом останніх двох років має стабільну тенденцію до зростання, на це впливає як загальне щорічне підвищення продажів авто в країні, так і додаткове стимулювання продажів імпортерами та дилерами шляхом покращення умов кредитування спільно з банками-партнерами», — зазначила вона.

За даними «Укравтопрому», минулого року українці придбали майже 70 тис. нових легковиків, це на 14% більше, ніж у 2023 році. Є позитивна динаміка й у сегменті вживаних автівок — їх купили на 4% більше, ніж позаминулого року. З початку 2025 року попит на машини вже встановлює нові рекорди. Скажімо, за лютий українці купили майже 17 тис. вживаних легковиків, це на 21% більше, ніж у січні.

Які автівки купують в кредит

Начальник відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП Банку Віталій Скоробогатий каже, що, наприклад, у сегменті авто з пробігом найбільший попит — на бюджетні авто вартістю до $10 тис. (середній вік 12−15 років). «Це можна пояснити змінами в сприйнятті авто. Це вже не розкіш, а мобільність та безпека. Одночасно зростає кредитування під купівлю електрокарів, особливо серед молоді», — каже Скоробогатий.

За словами Валерії Малахової з Ощадбанку, у них найпопулярнішими «кредитними» брендами, за результатами минулого року, стали Toyota, Mazda, Volkswagen, KIA та Suzuki.

«Як і загалом на ринку продажів нових автомобілів, при кредитуванні клієнти переважно обирають клас SUV (легкі позашляховики — ред.), віддаючи перевагу його практичності. Середня вартість кредитних авто протягом минулого року становила майже 1,8 млн грн, що на 7% вище, ніж у 2023 році. До причин зростання середньої вартості автомобілів можна віднести курсові коливання та поступове підвищення цін автовиробниками», — пояснює вона.

Дмитро Мусієнко з Приватбанку каже, що в його банку найбільшим попитом користувались кредитні TOYOTA, Hyundai, SKODA, Volkswagen, Honda. Серед найпопулярніших моделей у TOYOTA — RAV4 Hybrid та COROLLA, у бренда Hyundai — TUCSON та SONATA, у бренда Skoda — Octavia, KODIAQ та КAROQ.

Володимир Іванов розповів «Мінфіну», що 80% кредитів видано на автівки вартістю від 1 млн грн.

«Завдяки кредитним програмам клієнти можуть дозволити собі придбати автомобіль вищого класу», — говорить він.

В Укравто розповідають, що в кредит продаються автівки вартістю до 2 млн грн — угод за такими транспортними засобами понад 80%. «Це свідчить про популярність автокредитування, насамперед у сегменті транспортних засобів середнього та вище середнього цінового діапазону», — додали в компанії.

«Золоті» позики

На яких умовах українці можуть отримати кредит на авто зараз?

Зазначимо, що в банках можна взяти кредити як на нові, так і на вживані машини. У рекламі й анонсах від банкірів кредитні угоди виглядають як цілком вигідні.

В ОТП Банку говорять, що в них можна купити в кредит авто з пробігом не лише в Україні, а й під замовлення — з США, Європи та інших країн.

«Пропонуємо від 10 тисяч до мільйону гривень кредиту на авто з пробігом. Початковий внесок — 10% від вартості транспортного засобу. Є фіксована відсоткова ставка на весь строк, термін кредитування — до 7 років. Банк не виставляє обмежень за станом, віком чи пробігом транспортного засобу, а також не вимагає заставу та обов’язкове страхування КАСКО.

Крім того, ОТП Банк готовий профінансувати до 2 мільйонів гривень на купівлю нової машини з автосалону терміном до 6 років із початковим внеском від 30%". — розказав Скоробогатий.

Та на офіційному сайті ОТП Банку вказана досить висока реальна річна ставка під купівлю авто з пробігом — від 35,96% до 42,66%. А в кредитному договорі вказано, що ставка не може перевищувати 50% річних (тобто, до такого рівня їй зростати «дозволяють». Це захмарна цифра, особливо в розрахунку на 6−7 років кредитування — за цей час автівка встигне подорожчати в декілька разів (при цьому її ринкова вартість, навпаки, щороку лише падатиме).

Позика має сенс хіба що на короткий термін і в незначному розмірі — якщо власних коштів на купівлю авто не вистачає.

За словами Малахової, Ощадбанк теж пропонує програми кредитування як на нові, так і на вживані авто.

«Для нових авто кредитування пропонується з первинним внеском від 20% на термін до 7 років, при цьому, залежно від авансу, терміну та обраної програми кредитування, відсоткова ставка може бути від 0,01% річних. На придбання вживаних авто банк надає цільовий готівковий кредит без застави, первинного внеску та обов’язкового страхування на термін до 5 років та суму до 500 тис. грн. При цьому клієнт може придбати будь-яке авто, незалежно від його року випуску та пробігу», — зазначила Малахова.

На офіційному сайті Ощаду вказана відсоткова ставка за кредитами на вживані авто — 56%. Також є уточнення: ставка може бути знижена до 36% річних, починаючи з 31 календарного дня користування кредитом за умови надання підтверджуючих документів про цільове використання коштів (техпаспорт та договір купівлі-продажу).

На сайті Ощаду також є кредитний калькулятор, який показує реальні витрати за позикою. Скажімо, якщо взяти в кредит на вживану автівку 400 тис. грн (за них можна купити досить пристойне вживане авто середнього класу) на пʼять років, то, як показує калькулятор Ощаду, щомісячний платіж складе 24 853 грн, а загальна вартість кредиту за весь термін кредитування — понад 970 тис. грн (тобто понад удвічі перевищить суму позики). Таким чином, за цим конкретним випадком реальна відсоткова ставка є просто захмарною — 71,78%.

За новими авто умови м‘якіші. Скажімо, якщо взяти кредит на рік із початковим внеском 40%, то відсоткова ставка складе 5,49%. Якщо оформити позику на 6−7 років з мінімальним 20% внеском, доведеться платити 14,49%.

Такий же кредит, як у випадку зі вживаним авто, — 400 тис. грн терміном на 5 років — це 8 838 грн щомісячного платежу, що за весь термін користування позикою збільшить її вартість до 434 648 грн, тобто реальна відсоткова ставка складе 15,15%.

У Приватбанку надають автокредити на таких умовах. На нові авто: авансовий внесок — від 20%, термін — до 5 років. Відсоткова ставка залежить від терміну і першого внеску. Скажімо, якщо позичати на рік із внеском 70%, то можна отримати кредит під 0,01%. Якщо брати такий же кредит на 5 років — під 4%.

Позика з першим внеском 20% на максимальний термін у 5 років коштуватиме 13% річних.

Банк надає такі розрахунки за новим авто вартістю 600 тис. грн із авансом 360 тис. на три роки: щомісячний платіж — 7 201 грн (5% річних), а загальні відсотки за час користування позикою складуть 19 218 грн. Та, з огляду на страхування КАСКО (понад 119 тис. грн за цим авто), разову комісію (3,6 тис. грн), сплату до Пенсійного фонду (20 тис. грн), держреєстрацію авто (587 грн), реальна річна ставка складе 58,42% річних.

Якщо купувати в Приватбанку в кредит авто з пробігом, вийде ще дорожче. Машина з такими ж параметрами, як описана вище нова, але вживана (вартість 600 тис. грн, перший внесок — 360 тис. грн, термін кредитування — три роки) — це щомісячний платіж 21 514 грн на місяць, і, з огляду на страхування та додаткові платежі, — 65,92% річних.

В Sense Bank реальні ставки за автокредитами коливаються від 42,06% річних (розрахунок здійснено на максимальну суму кредитування 3 млн грн та максимальний термін 60 місяців при першому внеску 30%) до 146,8% (при мінімальній сумі кредитування 100 тис. грн на мінімальний термін 12 місяців при першому внеску 70%), — такі дані наводяться в істотних характеристиках кредитування під покупку авто.

Тобто, як бачимо, навіть «кредити під 0,01%», які рекламують багато салонів та банків, насправді, з огляду на страхування та додаткові платежі, це не менше 13−15% річних. І лише тоді, коли терміни позики мінімальні (в середньому — рік), а сума першого внеску чимала.

«Клієнти, які очікують пропозиції під 0%, мають бути готовими внести аванс від 40% й розраховувати на короткі терміни кредитування», — пояснили в Укравто. Звісно, витрати на КАСКО, оформлення позики тощо йдуть за окремою калькуляцією.

Що змінить підвищення облікової ставки НБУ

Тобто, як бачимо, автокредити в Україні дуже дорогі. Підвищення облікової ставки НБУ, теоретично, має зробити їх ще дорожчими. Банкіри, до яких «Мінфін» звернувся за поясненнями, коментують це питання досить розпливчасто.

Дмитро Мусієнко каже, що підвищення облікової ставки Нацбанком «може вплинути на вартість кредитів, зокрема, призвести до зростання ставок», але наскільки саме подорожчають позики — не уточнив. В ОТП Банку та Ощаді питання «Мінфіну» взагалі залишили без відповіді.

В Укравто розказали, що зараз банки-партнери працюють за чинними угодами за кредитами — вони діятимуть до кінця березня. В подальшому рішення банків щодо зміни ставок залежатимуть від низки чинників, зокрема, загальної економічної ситуації в країні, вартості грошових ресурсів та попиту на автокредити.

«Водночас попит багато в чому залежить саме від доступності програм і гнучкості їх умов — можливості зниження авансових платежів, включення страхування в позику та довші терміни кредитування», — зазначили в компанії.

Володимир Іванов розказав, що вони ведуть комунікацію з банком-партнером щодо збереження умов кредитування для клієнтів компанії. «Поки що нам вдається знайти ресурси для того, щоб наші клієнти не відчули такого здорожчання на власних кишенях», — зазначив він.

Тобто можна прогнозувати, що для покупців нових авто відсоткові ставки найближчим часом або зовсім не зміняться, або зростуть незначно — саме про це з фінустановами домовляються дилери.

Що стосується вживаних авто, то тут «домовлятися» за покупців фактично нікому, тому ставки можуть зрости більш відчутніше. Але не виключено, що для того, щоб втримати клієнтів, банки почнуть змінювати на краще інші умови позики, скажімо, зменшувати авансові внески, збільшувати термін кредитування, лояльніше ставитися до придбання машин із великим пробігом тощо.

Та є складові автокредитів, які точно зростуть після підвищення облікової ставки НБУ. Це стосується, скажімо, пені за просрочення платежів за позиками. У більшості банків за це передбачена пеня у розмірі подвійної облікової ставки Нацбанку від суми просроченого платежу на день. І якщо минулого року мова йшла про 27%, то зараз — вже про 31%.