Повернення IKEA в Україну під питанням: у компанії ще не визначилися з термінам

Відкриття магазинів ІКЕА в Україні знову відкладають. У компанії поки не визначилися, коли може бути ухвалене рішення про повернення магазинів мережі. Про це пише LIGA.net з посиланням на пресслужбу компанії.

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Чому відкладають відкриття

Раніше повернення популярного шведського бренду IKEA очікувалось у 2025 році. Розглядали два сценарії відновлення роботи бренду. Проте досі відкриття магазинів так і не відбулося, хоча компанія продовжила договори оренди у київських ТРЦ, зокрема Lavina Mall і Respublika.

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«Головним пріоритетом для відновлення роботи магазину ІКЕА в Києві є безпека наших працівників і клієнтів», — наголосили в компанії.

Окрім цього, додають у компанії, необхідно налагодити всі інші операційні аспекти, як-от постачання товарів, щоб магазин міг працювати. «Наразі ми не можемо сказати, коли cаме це станеться», — зазначили в IKEA.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що відкриття магазинів ІКЕА в Україні очікувалося у 2025 році. Про це повідомляв операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин.

Ритейлер проводив щоденно дії з фізичного оновлення магазину (клінінг, частковий ремонт, заміна вивіски, вивіз старого товару тощо).