Станом на 1 лютого фізичні особи зберігали 1 трильйон 218,2 мільярда гривень в українських банках. За місяць ця сума збільшилася на 1,7 мільярда гривень. Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).
Держбанки лідирують за обсягами заощаджень українців
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Топ-3 банків за обсягом коштів населення
За даними НБУ, найбільший обсяг коштів населення зосереджено у двох державних банках:
- Приватбанк: 440,8 мільярда гривень.
- Ощадбанк: 211,9 мільярда гривень.
Третю позицію посідає приватний Універсал Банк (разом з monobank) з показником 82,2 мільярда гривень.
Інші банки у рейтингу
Далі у рейтингу розташувалися:
- Райффайзен Банк (банк іноземної банківської групи): 69,1 мільярда гривень.
- ПУМБ (приватний): 54,5 мільярда гривень.
- УкрСиббанк (банк іноземної банківської групи): 47,7 мільярда гривень.
Кількість банків та зайнятість у секторі
На початок лютого 2025 року в Україні налічувався 61 банк. Загальна кількість штатних працівників банківського сектору становила 96,3 тисячі осіб. Найбільшим роботодавцем у галузі є ПриватБанк, де працює 19 тисяч співробітників.
Державні банки: частка ринку та коштів населення
В Україні функціонує сім державних банків. Частка чистих активів цієї групи банків у 2024 році скоротилася на 0,3 процентних пункти і становить 53,3%. Водночас, частка коштів населення, розміщених у державних банках, за рік знизилася на 1,2 процентних пункти — до 63,3%.
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