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6 березня 2025, 12:27

Українці скоротили гривневі вклади, але збільшили валютні — НБУ

Станом на 1 лютого 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 378 млрд гривень. У січні обсяг скоротився на 13,9 млрд гривень, що є звичайним для цього місяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Станом на 1 лютого 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 378 млрд гривень.
Фото: depositphotos

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За даними НБУ, у 61 банку-учаснику ФГВФО налічувалося 70,1 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,9%) були в доларах і євро.

Більшість вкладів була в національній валюті: 59,8 млн вкладів на 883,6 млрд гривень. За місяць сума скоротилася на 15,9 млрд гривень.

У валюті було 10,4 млн вкладів на 494,7 млрд гривень. Сума зросла на 2,0 млрд гривень.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному Приватбанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 517,5 млрд гривень.

На другому місці державний Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, сума — 216,5 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 9,3 млн вкладників, сума — 106,7 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 78,8 млрд гривень і Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,3 млн, сума — 63,2 млрд гривень.

Ставки за вкладами

За даними НБУ, у січні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 10,5% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,0% річних. Однак за 2024 рік курс долара зріс на 10,7%.

Найкращі банківські вклади України

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadossssss
Vadossssss
6 березня 2025, 13:48
#
Скоро повернуться назад в гривню.
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