єОселя: Від початку року українці отримали кредити на житло на понад 1,7 млрд грн

У 2025 році 951 українська родина змогла отримати кредит на житло за програмою доступної іпотеки єОселя. Загальна сума кредитів за вказаний період становить понад 1,7 млрд гривень. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

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«Всього за весь час дії програми доступної іпотеки єОселя майже 15,8 тис. українців отримали кредити на власне житло на суму понад 25,8 млрд грн. Програма єОселя дає можливість усім українцям, які хочуть покращити умови проживання, отримати кредит на пільгових умовах. Зокрема, ставкою у 3% можуть скористатися військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Для всіх інших громадян відсоткова ставка становить 7%», — зазначив Телюпа.

Хто отримав кредит

Минулого тижня 95 українців отримали кредити на житло на 172 млн грн, з яких кредити під 3% отримали:

35 військовослужбовців та силовиків

6 медиків

3 педагоги.

Кредити під 7% отримали:

40 українців без власного житла

10 ВПО

2 ветерани.

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Де видано найбільше кредитів

Найбільше кредитів видано у місті Києві — 29, Київській області — 28, Одеській області — 8, Волинській, Полтавській та Рівненській областях — по 4.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 41 українська родина, з них на стадії будівництва — 11 об'єктів, також 54 кредити видано на житло на вторинному ринку.

Нагадаємо

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.