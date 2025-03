Світові лідери висловили підтримку Україні після скандалу Зеленського з Трампом

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Шановний Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні», — написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Україно, Іспанія з тобою», – висловився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

«Ви повинні поважати тих, хто бореться», – сказав президент Франції Емманюель Макрон.

«Швеція на боці України. Ви боретеся не лише за свою свободу, а й за всю Європу. Слава Україні!» – йдеться у заяві прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона.

«Істина проста. росія напала на Україну. росія – агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною», – написала президентка Молдови Мая Санду.

«Ми підтримуємо Україну в її чесній боротьбі за справедливий і тривалий мир», – написав прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася на підтримку Зеленського.

«Ми стоїмо з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої зусилля», — написав президент Чехії Петр Павел.

«Латвія підтримує Україну», — написала прем'єр-міністерка країни Евіка Сіліня.

«Ніхто так не хоче миру, як українці. Тому ми працюємо над спільним шляхом до міцного та справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину — і на Європу», — написав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Nobody wants peace more than the Ukrainians do. Therefore we are working on a common path to a lasting and just peace. Ukraine can rely on Germany — and on Europe.