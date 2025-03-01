Світові лідери висловили підтримку Україні після скандалу Зеленського з Трампом

Світові лідери підтримали Україну після того, як переговори президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в США провалилися.

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Хто підтримав Україну

«Шановний Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні», — написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

«Україно, Іспанія з тобою», – висловився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

«Ви повинні поважати тих, хто бореться», – сказав президент Франції Емманюель Макрон.

«Швеція на боці України. Ви боретеся не лише за свою свободу, а й за всю Європу. Слава Україні!» – йдеться у заяві прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона.

«Істина проста. росія напала на Україну. росія – агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною», – написала президентка Молдови Мая Санду.

«Ми підтримуємо Україну в її чесній боротьбі за справедливий і тривалий мир», – написав прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася на підтримку Зеленського.

Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу.



Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним.

Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте @ZelenskyyUa



Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і сталого миру. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

«Ми стоїмо з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої зусилля», — написав президент Чехії Петр Павел.

«Латвія підтримує Україну», — написала прем'єр-міністерка країни Евіка Сіліня.

«Ніхто так не хоче миру, як українці. Тому ми працюємо над спільним шляхом до міцного та справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину — і на Європу», — написав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Nobody wants peace more than the Ukrainians do. Therefore we are working on a common path to a lasting and just peace. Ukraine can rely on Germany — and on Europe. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 28, 2025

Передісторія

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент «зневажив» Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський «не готовий до миру».