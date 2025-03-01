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1 березня 2025, 8:47

Світові лідери висловили підтримку Україні після скандалу Зеленського з Трампом

Світові лідери підтримали Україну після того, як переговори президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в США провалилися.

Світові лідери підтримали Україну після того, як переговори президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в США провалилися.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниХто підтримав Україну«Шановний Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні», — написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто підтримав Україну

«Шановний Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні», — написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Україно, Іспанія з тобою», – висловився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

«Ви повинні поважати тих, хто бореться», – сказав президент Франції Емманюель Макрон.

«Швеція на боці України. Ви боретеся не лише за свою свободу, а й за всю Європу. Слава Україні!» – йдеться у заяві прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона.

«Істина проста. росія напала на Україну. росія – агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною», – написала президентка Молдови Мая Санду.

«Ми підтримуємо Україну в її чесній боротьбі за справедливий і тривалий мир», – написав прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася на підтримку Зеленського.

«Ми стоїмо з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої зусилля», — написав президент Чехії Петр Павел.

«Латвія підтримує Україну», — написала прем'єр-міністерка країни Евіка Сіліня.

«Ніхто так не хоче миру, як українці. Тому ми працюємо над спільним шляхом до міцного та справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину — і на Європу», — написав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент «зневажив» Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський «не готовий до миру».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
Bookseller
Bookseller
1 березня 2025, 8:52
#
А почему в феврале Зе не выплатил народу национальный кешбек за декабрь и январь? Мировые лидеры не дают на это денег или они только болтать умеют? Мировые лидеры, дайте денег Зе на кешбек!
+
+82
D3N
D3N
1 березня 2025, 9:08
#
Мировые лидеры умеют только
выражать обеспокоенность.
+
0
ccc2013
ccc2013
1 березня 2025, 12:58
#
Это бесплатно)))
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
1 березня 2025, 9:07
#
Зеленский выиграл на самом деле, рейтинг его поднимется. Во что это выльется, и кто оплатит, время покажет. Слишком много переменных. Трамп может ударить по окружению Зеленского. Рычаги есть. Обычно наша элита всегда продавала. Посмотрим как будет в этот раз.
+
+15
R S
R S
1 березня 2025, 10:50
#
Рост рейтинга Зеленского как раз и показывает ту недальновидность и некомпетентность внутри Украины. Люди не понимают, к каким последствиям приведёт эта ситуация.
+
0
SergValin
SergValin
1 березня 2025, 12:26
#
Если в качестве результата оценивать только «рейтинг», то можно «выигрывать» хоть по сто раз на дню, учитывая достоверность нынешней социологии.
+
+80
Kharakternyk
Kharakternyk
1 березня 2025, 9:13
#
Відмітимо всіх ліваків, які ЗА продовження.
+
0
SergValin
SergValin
1 березня 2025, 12:25
#
Список «мировых лидеров» впечатляет.
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