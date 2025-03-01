Світові лідери підтримали Україну після того, як переговори президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в США провалилися.
Світові лідери висловили підтримку Україні після скандалу Зеленського з Трампом
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Хто підтримав Україну
«Шановний Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні», — написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025
«Україно, Іспанія з тобою», – висловився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Ucrania, España está contigo.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025
Ukraine, Spain stands with you.
Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸
«Ви повинні поважати тих, хто бореться», – сказав президент Франції Емманюель Макрон.
«Швеція на боці України. Ви боретеся не лише за свою свободу, а й за всю Європу. Слава Україні!» – йдеться у заяві прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона.
«Істина проста. росія напала на Україну. росія – агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною», – написала президентка Молдови Мая Санду.
«Ми підтримуємо Україну в її чесній боротьбі за справедливий і тривалий мир», – написав прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася на підтримку Зеленського.
Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025
Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним.
Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте @ZelenskyyUa
Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і сталого миру.
«Ми стоїмо з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої зусилля», — написав президент Чехії Петр Павел.
«Латвія підтримує Україну», — написала прем'єр-міністерка країни Евіка Сіліня.
«Ніхто так не хоче миру, як українці. Тому ми працюємо над спільним шляхом до міцного та справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину — і на Європу», — написав канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Nobody wants peace more than the Ukrainians do. Therefore we are working on a common path to a lasting and just peace. Ukraine can rely on Germany — and on Europe.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 28, 2025
Передісторія
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент «зневажив» Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський «не готовий до миру».
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