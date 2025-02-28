«Сенс Банк» став четвертим держбанком, який фінансуватиме індустріальні парки

« Сенс Банк » став четвертим державним банком, з яким Міністерство економіки уклало договір про співпрацю в межах програми про державне стимулювання створення індустріальних парків. Про це повідомляє Мінекономіки.

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Раніше подібні договори були підписані з «Укрексімбанком», «Укргазбанком», та Ощадбанком.

Як йдеться в повідомленні міністерства, ініціатори створення чи керуючі компанії індустріальних парків можуть подавати заявки до «Сенс Банку» на отримання державного стимулювання за двома ключовими напрямами.

Перший передбачає надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків. Держава покриває частину витрат на дороги, зв’язок, газо-, водо- та електропостачання. Це спрощує розвиток парків і приваблює інвесторів.

Другий напрямок — компенсація витрат на підключення до інженерних мереж. Це зменшує фінансове навантаження та прискорює запуск об'єктів. Під час воєнного стану компенсація діє лише для приєднання до електромереж.