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26 лютого 2025, 18:57

У Нацбанку не підтвердили інформацію про дозвіл на зміну власника БТА банку

Нацбанк спростовує недостовірну інформацію щодо надання дозволу на зміну власника БТА банку. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Нацбанк спростовує недостовірну інформацію щодо надання дозволу на зміну власника БТА банку.

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НБУ не отримував заяв щодо набуття істотної участі в БТА банку, а отже, жодних погоджень регулятор не надавав.

«Активне поширення неправдивої інформації анонімними ТГ-каналами вважаємо черговою спробою дискредитації дій регулятора для підваження його майбутніх рішень щодо зазначеного банку», — розповіли в НБУ.

На сайті БТА банку вказано, що єдиним акціонером АТ «БТА БАНК» (Україна) є АТ «БТА Банк» (Казахстан). Кінцевим бенефіціарним власником АТ «БТА Банк» (Казахстан) є казахстанський підприємець Кєнєс Ракішєв.

У кінці 2025 року повідомлялося, що Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл двом громадянам України на набуття контролю над АТ «БТА Банк».

Прізвища громадян, які отримали дозвіл, не уточнювалися.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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akapello
akapello
26 лютого 2025, 20:38
#
А коли настав кінець 2025 року?
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