Нацбанк спростовує недостовірну інформацію щодо надання дозволу на зміну власника БТА банку. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
У Нацбанку не підтвердили інформацію про дозвіл на зміну власника БТА банку
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НБУ не отримував заяв щодо набуття істотної участі в БТА банку, а отже, жодних погоджень регулятор не надавав.
«Активне поширення неправдивої інформації анонімними ТГ-каналами вважаємо черговою спробою дискредитації дій регулятора для підваження його майбутніх рішень щодо зазначеного банку», — розповіли в НБУ.
На сайті БТА банку вказано, що єдиним акціонером АТ «БТА БАНК» (Україна) є АТ «БТА Банк» (Казахстан). Кінцевим бенефіціарним власником АТ «БТА Банк» (Казахстан) є казахстанський підприємець Кєнєс Ракішєв.
У кінці 2025 року повідомлялося, що Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл двом громадянам України на набуття контролю над АТ «БТА Банк».
Прізвища громадян, які отримали дозвіл, не уточнювалися.
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