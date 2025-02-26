Лише п’ята частина малого бізнесу задоволена своєю діяльністю — дослідження

21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу просуваються добре (проти 19% у 2023 році), а 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну. Водночас зросла частка тих, хто оцінює стан справ погано — з 39% до 51,5%. Про це свідчать результати дослідження Індекс настроїв малого бізнесу за 2024 рік, повідомляє Європейська бізнес Асоціація.

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Зазначається, що інтегральна оцінка індексу знизилася до 2,3 балів з 5 можливих (у 2023 році - 2,5), що свідчить про негативну динаміку настроїв підприємців.

Водночас малий бізнес оцінює поточну ситуацію дещо краще, аніж в розпал пандемії коронавірусу, коли був зафіксований історичний мінімум Індексу — 2,2 бала у 2020 році.

Зазначається, що минулого року падіння продемонстрували всі компоненти Індексу — оцінка поточного стану МСБ, оцінка змін за останні пів року та очікувань від наступних пів року та оцінка економічної ситуації.

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Найнижчий показник серед складників Індексу отримала оцінка економічної ситуації - 1,9 бала, а найвищий — прогнози щодо змін у наступні 6 місяців — 2,6 бала.

Зокрема, 54% підприємців вважають економічну ситуацію несприятливою, 41% - катастрофічною, і лише 5% оцінюють її як сприятливу.

Розширення бізнесу

Наміри МСБ щодо розширення бізнесу дещо уповільнились. Частка підприємців, які планують розширення, скоротилася з 79% до 67%.

Втім такі плани є: 25% підприємців планують відкривати нові напрями виробництва, 13% - розширювати географію діяльності, а 14% прагнуть вийти на зовнішні ринки.

При цьому 17% компаній вже експортують товари чи послуги за кордон (зростання з 14% у 2023 році).

Звісно, війна внесла свої корективи у плани бізнесу. Також значно зменшилася кількість підприємців, які планують залучати кошти — з 80% до 62%. Основні джерела фінансування:

Власні кошти — 47%

Грантові програми — 21%

Кредити — 16%

Інвестиції - 10%

При цьому серед тих, хто планує залучати фінансування збільшилась кількість підприємців, які розраховують на власні кошти та кредити. Відповідно, дещо зменшилась частка підприємців, які вважають банківське кредитування недоступним — з торішніх 42% до 34%.

Водночас 22% підприємців відзначили зростання кількості пропозицій і можливостей для кредитування (було 19%).

Канали для продажів

Бізнес активно використовує цифрові канали для продажів — про це повідомили 67% опитаних підприємців. Йдеться переважно про соціальні мережі та сайти компаній. Частка тих, хто торгує виключно онлайн, зросла з 15% до 24%.

Головні виклики

Головними викликами для малого бізнесу залишаються війна, низька купівельна спроможність населення, зростання цін, нестабільність економіки, атаки на енергосистему та фіскальний тиск.