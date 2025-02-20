В Україні зростає кредитування бізнесу — Пишний

Частка гривневих кредитів для малих та середніх підприємств зростає швидкими темпами, а їхній обсяг упродовж минулого року зріс на 22,1%. Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Кредитування. Тут банки перевершили будь-які очікування початку 2024 року. За рік приріст обсягу кредитів для бізнесу становив 20,6%. Дещо швидше збільшувалися чисті гривневі кредити МСП — на 22,1% за рік. Їхня частка в чистому гривневому портфелі кредитів бізнесу зросла до 60,2%», — написав Пишний на своїй сторінці у Facebook.

Чисті гривневі кредити бізнесу зростають півтора року поспіль, уточнив він. Водночас скорочується частка позик за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» — за рік до 33,7% у чистому гривневому портфелі бізнесу.

За його словами, зросла й частка гривневих кредитів зі строком погашення понад три роки — до 25,2%. За рік обсяг цих кредитів зріс на 58%.

У НБУ заявляють також про зародження тренду, пов’язаного з пожвавленням інвестиційного попиту бізнесу.

Крім того, на 39,9% за рік зріс обсяг чистих гривневих кредитів населенню.

«Загалом якість кредитного портфеля поліпшується, все більше відчувається зростання конкуренції між банками за якісного клієнта, що відповідно драйвить й поліпшення якості банківських пропозицій», — підсумував Пишний.