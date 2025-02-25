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25 лютого 2025, 13:16

Продажі Tesla у Європі впали майже вдвічі

У січні 2025 року продажі автомобілів Tesla в Європі впали на 45%. При цьому конкуруючі автовиробники відзначили сплеск попиту на електромобілі. Про це повідомляє Bloomberg.

У січні 2025 року продажі автомобілів Tesla в Європі впали на 45%.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, компанія під керівництвом Ілона Маска зареєструвала лише 9 945 авто у січні, порівняно з 18 161 січнем 2024 року.

Продажі електромобілів загалом зросли на 37%, причому виробники автомобілів відзначили значний приріст у Німеччині та Великій Британії.

Tesla змінює виробничі лінії для свого найпопулярнішого автомобіля, кросовера Model Y, і бореться з тим, що головний виконавчий директор компанії стає все більш протилежною фігурою у світовій політиці.

Tesla оновлює виробничі лінії для свого найпопулярнішого автомобіля — кросовера Model Y — і водночас зіштовхується з тим, що її генеральний директор стає все більш суперечливою фігурою у світовій політиці.

Після того як минулого року Маск став одним із головних донорів Дональда Трампа під час президентських виборів у США, він звернув увагу на Європу, підтримуючи ультраправі партії та критикуючи чинну владу.

Минулого місяця Tesla зареєструвала лише 1 277 нових автомобілів у Німеччині, що є найнижчим місячним показником із липня 2021 року. Продажі у Франції впали на 63%, що є найгіршим показником із серпня 2022 року.

Компанія також вперше зареєструвала у Великій Британії менше транспортних засобів, ніж китайська BYD. Продажі Tesla впали майже на 8% на ринку електромобілів, який минулого місяця зріс на 42%.

Маск втратив популярність у Європі

YouGov провів опитування в Німеччині та Великій Британії в середині січня, які показали, що Маск сприймається несхвально і що його втручання в політику цих країн небажане.

9 січня генеральний директор Tesla влаштував живу дискусію з лідером партії «Альтернатива для Німеччини» (АДН) Алісою Вайдель на своїй сторінці в соціальних мережах X, намагаючись підтримати антимігрантську, проросійську партію, яка посіла друге місце на виборах цього тижня.

Під час віртуального виступу на мітингу АДН наприкінці січня Маск закликав німців пишатися своєю культурою і застеріг «від надто великої уваги до минулої провини». Коментарі зачепили за живе якраз напередодні 80-ї річниці визволення табору смерті Освенцим, який розташовувався в окупованій Німеччиною Польщі.

Минулого місяця Маск також закликав ув’язнити прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера, виступаючи за звільнення ув’язнених ультраправих активістів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
25 лютого 2025, 13:56
#
Бо тесла, як і епл, не виробляє нічого суттєво нового, неможливо щороку як на конвеєрі штампувати свою продукцію, притрушуючи її кількома родзинками, і сподіватися на збільшення продажів та попиту)

Це ж вже не вперше, коли власники тесла не бачать сильної різниці між своєю та попередніми/наступними моделями, як і власники айфон не бачать різницю між умовними 14 та 15 айфоном, або 13 та 14, ніхто не буде щорічно витрачатися на цю парашу)
+
0
Три літри
Три літри
25 лютого 2025, 14:50
#
неможливо щороку як на конвеєрі штампувати свою продукцію, притрушуючи її кількома родзинками,

тесла навіть це не робить
+
+15
Три літри
Три літри
25 лютого 2025, 14:50
#
Ну, не дивно. Сподіваюсь що на цьому це не зупинится і вони впадуть ще.
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