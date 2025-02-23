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23 лютого 2025, 12:15

SEC погодилася припинити справу проти криптобіржі Coinbase

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ухвалила попереднє рішення припинити судовий розгляд проти криптовалютної біржі Coinbase. Відомство звинувачувало платформу в роботі без реєстрації як брокера цінних паперів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ухвалила попереднє рішення припинити судовий розгляд проти криптовалютної біржі Coinbase.
Фото: coinbase.com

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Згідно із заявою, Coinbase протягом усього процесу стверджувала, що не порушувала закон. На думку її представників, агентству зовсім «не варто було порушувати цю справу», а самі звинувачення мали політичне підґрунтя.

«За ці два роки змінилося політичне керівництво SEC. У своїй війні проти криптовалют вона діяла так, ніби була вище закону, узурпуючи владу Конгресу, викладену в Конституції. І після мільйонів судових витрат і зборів, незліченних робочих годин і років затяжних судових розглядів ми успішно захистили права наших клієнтів і закликали SEC до відповіді», — йдеться у заяві біржі.

У компанії також зазначили, що найбільше це буде перемога для всієї галузі та 52 мільйонів американців, які володіють цифровими активами.

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Хоча остаточне рішення у цій справі ще залежить від комісара SEC, генеральний директор Coinbase Браян Армстронг назвав це «великою подією» і важливим сигналом для індустрії.

За його словами, в разі поступки Coinbase вимогам SEC криптоіндустрія в США могла б загинути. Відомство наполягало на делістингу безлічі активів, використовуючи при цьому тактику залякування.

Нагадаємо

Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов у червні 2023 року в рамках широкомасштабного регулювання криптоіндустрії, намагаючись класифікувати багато компаній як незареєстрованих брокерів. Зокрема, Комісія висувала претензії Coinbase за незаконну торгівлю цінними паперами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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