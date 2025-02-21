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SEC переформатувала підрозділ із криптовалют, інфляція Solana підскочила на 30%: що нового на ринку
SEC переформатувала підрозділ із криптовалют
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) створила підрозділ з кібербезпеки та нових технологій (CETU), який займеться боротьбою з інтернет-злочинами та захистом роздрібних інвесторів від шахрайства у сферах нових технологій.
Структура замінила відділ із криптоактивів і кібербезпеки. Її очолила Лора Д’Аллерд, штат склали приблизно 30 фахівців.
«Під керівництвом Лори цей новий підрозділ доповнить роботу цільової групи з криптовалют на чолі з комісаркою Хестер Пірс. Важливо, що реорганізація також дасть змогу SEC розумно використовувати ресурси правозастосування», — заявив в. о. голови агентства Марк Уеда.
Згідно із заявою, CETU займеться протистоянням неправомірній діяльності, пов’язаній із цінними паперами, у низці пріоритетних галузей:
- шахрайство з використанням нових технологій, таких як ШІ, блокчейн і криптоактиви;
- використання соцмереж, даркнету або фальшивих сайтів для реалізації скамів;
- зломи з метою отримання значущої непублічної інформації;
- поглинання роздрібних брокерських рахунків;
- дотримання регульованими організаціями правил і норм безпеки, а також розкриття відповідної інформації.
Інфляція Solana підскочила на 30% після реалізації SIMD-0096
Річна інфляція Solana (SOL) зросла на 30,5% після впровадження нової моделі розподілу зборів на платформі. На це звернув увагу дослідник Blockworks Карлос Гонсалес Кампо.
12 лютого мережа імплементувала документ щодо поліпшення Solana (SIMD)-0096. Представлена в травні 2024 року пропозиція передбачає використання 100% суми пріоритетних зборів для винагороди валідаторів замість 50% раніше.
Однак Гонсалес Кампо зазначив, що в результаті обсяг щодня спалюваних токенів скоротився з 17 700 SOL до 1000 SOL. Швидкість вилучення монет з обігу впала нижче 1%.
Впровадження SIMD-0096 також негативно вплинуло на частку REV (комісії та чайові), розподілену між власниками токенів. У середньому за 30 днів до оновлення вона становила 67%, після зміни моделі — 46%. Для валідаторів відповідний показник зріс із 30% до 51%.
Котирування Solana за тиждень знизилися на 10,7%, падіння за місяць перевищило 27%. На момент написання новини актив торгується на рівні $176.
Експерти заявили про приплив стейблкоїнів на криптобіржі
19 лютого 2025 року на криптовалютні біржі надійшло $450 млн, це максимум з початку місяця, заявили експерти аналітичної компанії CryptoQuant.
Вони зазначили, що це свідчить про відновлення купівельної спроможності на біржах.
«Коли приплив USDT є позитивним (депозити перевищують зняття), це вказує на зростання ліквідності стейблкоїнів на біржах, що може бути випереджальним індикатором ринкових рухів», — йдеться у повідомленні.
У IntoTheBlock повідомили, що 19 лютого на криптобіржу Binance надійшло понад 920 млн USDT, з яких приблизно $800 млн — з казначейства Tether.
У Бразилії запустять перший у світі спотовий XRP-ETF
Комісія з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) схвалила запуск спотового XRP-ETF від компанії Hashdex. Про це повідомляє Portal do Bitcoin з посиланням на коментар фірми.
Згідно з офіційним сайтом CVM, заявку було подано 10 грудня 2024 року. На те, що продукт схвалено, вказує його поточний статус — передопераційна стадія.
Також у Portal do Bitcoin заявили, що Hashdex офіційно підтвердила це. Компанія опублікує всі подробиці найближчим часом.
«XRP — природний вибір для ETF через його реальну корисність, зростаючий інституційний попит і загальну ринкову капіталізацію», — цитує видання слова керуючого директора Ripple Labs у Латинській Америці Сільвіо Пегадо.
Фонд торгуватиметься на біржі B3. Однак точні терміни його запуску не уточнюються. Відомо, що оператором виступить місцева компанія Genial Investimentos.
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