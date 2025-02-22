Крипто-новини: Перший спотовий XRP ETF, підтримка Ripple від Трампа та залучення $8 млн компанією XYZ

У криптопросторі досягаються нові рубежі. Бразилія представила свій перший інвестиційний продукт для ключової цифрової валюти. У несподіваному повороті подій колишній президент США висловив підтримку великій блокчейн-компанії. Крім того, впливова компанія успішно завершила раунд фінансування на значну суму. Ці події привертають увагу та можуть визначити майбутнє галузі.

Злет XYZ: Мем-койн-боєць, який підкорює криптоарену

XYZVerse — новий важковаговик серед мем-коїнів. Визнаний «Найкращим новим мем-проєктом», він поєднує енергію спорту та мем-культуру, залучаючи мільйони фанатів, які хочуть стати частиною чогось більшого.

Кожній великій історії потрібен герой. Не найсильніший, не найбільший — а той, хто готовий йти до кінця. Таким героєм став XYZepe — боєць у масці, відданий ідеї та впертий власник токенів $XYZ. Його місія — вивести XYZVerse на вершину CoinMarketCap і вписати XYZ в історію криптовалют. Спільнота CMC повністю підтримує майбутнього чемпіона: 95% учасників налаштовані супер-бичаче щодо $XYZ.

Але велич не дається просто так — її потрібно заслужити на рингу. $XYZ вже пройшов 10 з 15 етапів предпродажу, а зростаюча спільнота надає йому потужний імпульс для стрімкого злету.

Зараз токен недооцінений — його ціна лише $0,0025, але до кінця предпродажу вона має зрости до $0,1. Боротьба ще не завершена, але шлях до слави вже очевидний.

Чемпіони отримують винагороди

У XYZVerse саме спільнота визначає правила гри. Активні учасники — не просто глядачі, вони отримують аердропи токенів XYZ за свою відданість. Тут виграють ті, хто дійсно вкладає душу в проєкт.

Дорога до перемоги

Сильна токеноміка, стратегічні лістинги на CEX та DEX, а також регулярне спалення токенів створюють міцну основу для зростання $XYZ. Кожна дія спрямована на зміцнення вартості токена та об'єднання спільноти, яка вірить, що це не просто ще один мем-коїн — це початок легенди.

XYZepe бореться за славу. Ти готовий вийти на ринг?

XRP: Швидка криптовалюта, що змінює глобальні платежі

XRP — це цифрова валюта, яка працює на основі XRP Ledger. Вона була створена для того, щоб бути швидкою, недорогою та доступною для всіх. На відміну від традиційних грошей, XRP не потребує участі банків для проведення транзакцій. Це транскордонна валюта, яку неможливо піддати цензурі або підробити. Транзакції є безпечними та незворотними завдяки децентралізованій системі без центрального керівного органу.

Засновники XRP — Джед МакКалеб, Артур Брітто та Девід Шварц — випустили 100 мільярдів монет, з яких 80 мільярдів були передані компанії Ripple для розвитку проєкту. Ripple помістила 55 мільярдів XRP на ескроу-рахунки для контролю над їх випуском.

XRP прагне зробити грошові перекази такими ж простими, як відправка електронного листа. Його швидкість і низька вартість виділяють його серед інших криптовалют, таких як Bitcoin та Ethereum, які часто є повільнішими та дорожчими. В умовах поточного ринку XRP виглядає привабливо завдяки фокусу на реальні платежі. Зі зростанням попиту на швидкі та недорогі міжнародні перекази XRP може стати ще популярнішим.

Попри мінливість крипторинку, унікальні технології XRP та потужна підтримка від Ripple дають йому конкурентну перевагу.

Висновок

Запуск першого в Бразилії XRP ETF та зростання підтримки Ripple створюють позитивну динаміку на ринку. Однак саме амбітний мем-коїн XYZVerse, який об'єднує спортивних фанатів, прагне до небаченого зростання в умовах бичачого ринку.

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