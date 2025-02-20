В ICU розповіли про економіку, інвестиції та курс гривні на кінець року

Керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко під час конференції FinYear 2025 розповів про макроекономічну ситуація у світі та Україні, курс гривні та інвестиції.

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Макроекономіка

За словами експерта, в цьому році з’явилася реальна перспектива досягнення миру, як обіцяє президент США Дональд Трамп, і це може докорінно змінити економічне середовище, перш за все в Європі. Це буде потужний поштовх для економічних умов.

З іншого боку, спостерігається дуже агресивна торгова політика США, спрямована на зміцнення позицій Сполучених Штатів у світі.

«Американське суспільство, зокрема бізнесові та політичні еліти, незадоволені великими витратами країни на міжнародній арені та програшем американських товарів у конкуренції, особливо на внутрішньому ринку. Через це можна очікувати нові потрясіння», — зазначив Мартиненко.

За його словами, введені імпортні мита США на сталь, алюміній, а також підвищення мит для китайських товарів негативно вплинуть на глобальну економіку загалом і на економіку США зокрема.

Також слід враховувати проблеми міграції, підвищення тарифів, інфляцію та сповільнення економічного зростання.

Аналітики дають різні прогнози щодо глобального економічного зростання. Наразі мало хто може передбачити, що буде найближчим часом або у середньостроковій перспективі.

Загальна думка така: якщо торгові конфлікти продовжаться, це негативно позначиться на економіках всіх ключових гравців — США, Китаю, ЄС.

Економіка України

Для України це двоякі новини. З одного боку, наша країна певною мірою ізольована від глобальної економіки через воєнний стан та обмеження. З іншого — міжнародна допомога є ключовим фактором, що підтримує нашу економіку.

Міжнародна допомога складається з двох факторів: перший — це політична воля головних міжнародних партнерів. І другий фактор — це економічний стан партнерів, який визначає їхню політичну волю надавати нам гроші.

Мартиненко зазначив, що ми можемо не турбуватися за цей рік, оскільки маємо понад $38 млрд планової допомоги. Цього цілком достатньо. Однак, з огляду на події у світі, зокрема загострення відносин між головними партнерами США та Євросоюзу, варто готуватися до можливого скорочення міжнародної допомоги вже у 2026 році.

Що ще хвилює учасників світових ринків

Окрім змін у зовнішній політиці США учасників світових ринків хвилює інфляція та відсоткові ставки. Вже зараз видно, що інфляція прискорюється, частково через загрозу введення вищих тарифів. Прогнози інфляції на кінець 2025 року погіршуються.

Щодо відсоткових ставок, ринки сподіваються на подальше зниження з боку ФРС. Однак прогнозна крива ставок все ж має тенденцію до зростання, що свідчить про погіршення оцінок.

Водночас європейський Центральний банк також стикається з викликами. Очікується негативний вплив торгової політики США, великі проблеми у виробничому секторі Європи, а також високі ціни на енергоносії, зокрема газ. Через це страждають ключові галузі європейської економіки.

До того ж ситуація в Китаї, який є головним торговим партнером ЄС, теж має значний вплив. Якщо китайська економіка стикається з проблемами, то ЄС теж їх відчуває.

Інвестиції

Загалом, ставки у світі продовжують знижуватися. Але які інвестиції є найбільш привабливими цього року?

Для відповіді на це питання можна поглянути на минулий рік. Декілька прикладів прибутковості активів з 2000 по 2024 рік показують яскраві випадки, такі як біткоїн. Однак це дуже специфічний актив, і для інвестування в нього потрібна особлива стратегія та високий рівень ризику.

«Ми більше звернемо увагу на американські акції. Так звана „чудова сімка“, що складається із семи провідних компаній у секторі високих технологій США, показала дуже хороший результат минулого року. Це потягло за собою і зростання американських фондових індексів, зокрема NASDAQ 100 та S&P 500», — зазначив Мартиненко.

Чи продовжиться це цього року? Можливо, адже саме ці компанії залишаються лідерами за зростанням прибутків. Навіть попри певну паніку, викликану заявами керівництва, штучний інтелект залишається дуже потужним явищем. Ці технології швидко розвиваються, на них є високий попит, і вони стимулюють не лише прибутковість компаній, але й фондові ринки загалом, особливо американський.

Ймовірно, американські акції залишаться лідерами зростання у цьому році. Адже, якщо поглянути на інші регіони, зокрема Європу та Азію, ситуація там складніша. В Європі є економічні проблеми та загроза запровадження вищих імпортних мит з боку США.

«Однак, є й позитивні фактори. Якщо ситуація з війною в Україні нормалізується, це може стати потужним поштовхом для європейських ринків. До речі, європейські акції цього року поки що демонструють швидше зростання, ніж американські. Чи триватиме ця тенденція — подивимося, але поки що я ставлюся до цього обережно», — сказав експерт.

За його словами, китайські акції — ще один складний випадок. Вони залишаються популярним об'єктом інвестування, і зараз є певна хвиля оптимізму, пов’язана з розвитком штучного інтелекту в Китаї.

Китайська влада активно працює над залученням інвесторів, створюючи сприятливіші умови та м’якше регулювання, а також обговорює додаткові стимули для економіки.

Втім, залишаються серйозні структурні проблеми: труднощі у сфері нерухомості, криза у важкій промисловості та, звісно, напруженість у відносинах між США і Китаєм.

«Ця конкуренція нікуди не поділася, і я побоююся, що сприйняття китайського ринку серед міжнародних інвесторів може й надалі погіршуватися. Тож ситуація залишається неоднозначною», — підкреслив керівник департаменту корпоративного аналізу ICU.

Золото залишається одним із лідерів зростання серед ринків сировини. Минулого року воно показало вражаючу динаміку, і зараз теж утримує лідерські позиції. Це дуже цікава тенденція, адже драйвери зростання цін на золото нині зовсім інші, ніж були кілька років тому.

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Головний чинник — це попит. Особливо активними покупцями виступають центральні банки, передусім країн, що розвиваються, а також держави ЄС. Вони прагнуть зменшити свою залежність від долара США та американських казначейських облігацій як основних активів.

Причина цього — побоювання щодо санкцій. Проте не лише європейські країни йдуть цим шляхом. Наприклад, центральні банки Польщі та Чехії також активно скуповували золото протягом минулого року.

Ще один важливий фактор — зниження довіри до казначейських облігацій США як надійного активу. Це пов’язано з політичною невизначеністю та ризиками нестабільності на американському ринку.

«Однак, разом із цим стрімким зростанням варто враховувати й потенційні ризики. Якщо покращаться торгові відносини між ключовими економічними гравцями, рівень геополітичних загроз знизиться, або, наприклад, ситуація в Україні стабілізується, інвестори можуть поступово відмовлятися від золота як захисного активу. Це може спричинити зниження його вартості», — сказав Мартиненко.

Щодо казначейських облігацій, ситуація залишається складною. Невідомо, якою буде політика адміністрації Трампа щодо тарифів, а також як розвиватиметься ситуація з міграційною кризою. Усі ці фактори створюють додаткову невизначеність для ринку.

Курс гривні

Експерт зазначив, що аналітична позиція ICU з грудня не змінилася.

«Було забезпечено достатньо міжнародної допомоги на цей рік, і НБУ наразі має достатньо ресурсів для підтримки гривні. Ми бачимо потужну підтримку курсу через інтервенції, які відбувалися на початку цього року», — сказав він.

Найімовірніше, курс гривні буде поступово і контрольовано послаблюватися, подібно до тенденцій минулого року. Очікуване зниження — близько 10%, що може призвести до курсу близько 46 грн/$ на кінець року.

Чим ближче до 2026 року, тим більше учасники ринку будуть цікавитися перспективами подальшої міжнародної фінансової допомоги для України. Якщо ситуація залишиться невизначеною, і не буде чітких джерел валютних надходжень на наступний рік, це може посилити тиск на гривню.

Депозити

Оскільки банки доволі добре забезпечені ліквідністю, у них немає особливого стимулу залучати депозити. Тому поки що ставки залишаються на поточному рівні.

Дохідність ОВДП

За словами експерта, поточна дохідність ОВДП за 12 місяців відображає ситуацію на вторинному ринку, оскільки зараз немає достатньо опціонів із річними облігаціями.

Якщо подивитися на первинний ринок, можна побачити, що підвищення дохідності та ставок відбулося, хоча й не такими темпами, як підвищення облікової ставки НБУ.

Наприклад, якщо облікова ставка зросла на 50 базисних пунктів, то для дворічних і трирічних облігацій це підвищення становить приблизно 80 базисних пунктів.

Зараз уряду вистачає коштів, тому він не поспішає різко підвищувати ставки. Тим більше якщо дотримуватися припущення, що інфляція сповільниться у другій половині року, то особливої необхідності в різкому підвищенні немає.

Є ймовірність підвищення облікової ставки в березні, а також деяке зростання дохідності ОВДП, але це зростання, найімовірніше, буде обмеженим.

«Навіть з очікуванням, наприклад 3-річних ОВДП десь наближається до 18% річних. Для дворічних, якщо я не помиляюсь, — 16%. Тобто ці активи залишаються доволі таки привабливими. Мабуть, для українських інвесторів це вибір номер один», — заявив Мартиненко.

Він також зазначив, що є альтернативи — це валюта та золото. Але золото це дуже складна історія і з ним треба бути доволі обережним.