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19 лютого 2025, 14:21

Золото оновило максимум на тлі переговорів щодо війни в Україні

Ціни на золото досягли історичного максимуму 19 лютого на тлі того, як інвестори спостерігають за розвитком переговорів США та росії щодо врегулювання війни в Україні. Про це пише Reuters.

Ціни на золото досягли історичного максимуму 19 лютого на тлі того, як інвестори спостерігають за розвитком переговорів США та росії щодо врегулювання війни в Україні.
Фото Pixabay

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Спотова ціна на золото до 11:38 за Кивом зросла на 0,28% до $2 943,69 за тройську унцію, що є історичним рекордом.

«Підвищувальний потенціал золота все ще обмежений — перший раунд переговорів між США та рф про потенційну мирну угоду з Україною завершився без визначення чіткого рішення, але якщо вони представлять надійний план, то це, безумовно, може негативно вплинути на золото», — сказав аналітик Kedia Commodities Аджей Кедіа.

Напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що домовилася з росією щодо подальших переговорів з метою завершення війни в Україні.

Ринок чекає на публікацію в середу ввечері протоколу січневого засідання Федрезерва. На тлі цього паладій був стабільний, утримуючись позначки $986,72 за унцію, срібло додало у вартості 0,29% до $32,96 за унцію. Ціна на платину опустилася на 0,71% до $980,4.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
19 лютого 2025, 16:35
#
Все наоборот, на фоне конфронтации ЕС и США.
+
0
Три літри
Три літри
19 лютого 2025, 17:31
#
Змініть вже цю платівку
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