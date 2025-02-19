Золото оновило максимум на тлі переговорів щодо війни в Україні

Ціни на золото досягли історичного максимуму 19 лютого на тлі того, як інвестори спостерігають за розвитком переговорів США та росії щодо врегулювання війни в Україні. Про це пише Reuters.

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Спотова ціна на золото до 11:38 за Кивом зросла на 0,28% до $2 943,69 за тройську унцію, що є історичним рекордом.

«Підвищувальний потенціал золота все ще обмежений — перший раунд переговорів між США та рф про потенційну мирну угоду з Україною завершився без визначення чіткого рішення, але якщо вони представлять надійний план, то це, безумовно, може негативно вплинути на золото», — сказав аналітик Kedia Commodities Аджей Кедіа.

Напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що домовилася з росією щодо подальших переговорів з метою завершення війни в Україні.

Ринок чекає на публікацію в середу ввечері протоколу січневого засідання Федрезерва. На тлі цього паладій був стабільний, утримуючись позначки $986,72 за унцію, срібло додало у вартості 0,29% до $32,96 за унцію. Ціна на платину опустилася на 0,71% до $980,4.