Житло для переселенців: За програмою єВідновлення направили перші 100 млн гривень

Найближчими днями перші 63 родини внутрішньо переміщених осіб закриють угоди на придбання житла на кошти програми єВідновлення. Загальна сума запланованих угод — більше ніж 100 млн гривень. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

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Що відомо

«Станом на 16 лютого, житлові сертифікати на загальну суму у 4,3 млрд гривень отримали майже 3,5 тис. українських переселенців. Але їх ще потрібно обміняти на нове житло, втім, перші родини нарешті почали це робити — найближчими днями очікують на проведення оплати за угодами купівлі-продажу 63 власники сертифікатів на загальну суму у майже 110 млн гривень. 36 сертифікатів обмінюють на квартири, а ще 16 переселенців-власників сертифікатів обрали приватні будинки. Очікуємо завершення цих угод», — повідомила Шуляк.

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При цьому вона зазначила, що попри проблеми з фінансуванням, програму єВідновлення продовжують реалізовувати для всіх інших категорій громадян, які втратили житло внаслідок російської збройної агресії.

Так, станом на 16 лютого, за програмою видано вже 14,5 тис. сертифікатів на загальну суму у майже 22 млрд гривень. За них вже більше ніж 5 тис. родин житло вже купили — на загальну суму у майже 10 млрд гривень. Це на 10% більше ніж два тижні тому.