Україні треба бути напоготові: чим мирні переговори цікаві саудитам та ОАЕ

Ані Саудівська Аравія, ані Об'єднані Арабські Емірати, які отримали величезний зиск від нічим не спровокованої агресії росії, не зацікавлені у сприянні досягненню справедливого та міцного врегулювання шляхом переговорів. Про те, чому це так, KP розповів незалежний консультант із управління активами з Дубая Саахіл Менон. «Мінфін» вибрав головне.

У світлі передвиборної обіцянки Дональда Трампа покласти край російсько-українському конфлікту «протягом 24 годин після обрання», яка, як і очікувалося, не спрацювала, президент США тепер дав собі правдоподібніші, хоча і все ще надумані, «100 днів після вступу на посаду» для виконання цього гігантського завдання. Не бажаючи «втрачати обличчя» двічі, Трамп має намір силою змусити Україну прийняти «холодний мир» проти її волі до закінчення цього добровільно встановленого терміну.

До чого тут закриття USAID

Знищення USAID, урядового агентства США, відповідального насамперед за управління громадянською іноземною допомогою та сприянням розвитку, є частиною кампанії тиску, покликаної не залишити Володимиру Зеленському вибору.

Звичайно, попередня адміністрація несе велику відповідальність за те, що не дозволяла завдавати ударів глибоко всередині території росії під приводом «управління ескалацією» аж до останніх днів президентства Джо Байдена. При цьому припинення іноземної допомоги, яка досі захищала військову економіку України від повного краху та підтримувала функціонування державних органів, є значно серйознішим кроком.

Найгірше те, що нинішній істеблішмент грає на руку путіну, виключаючи Україну з посередницьких зусиль і водночас відсуваючи на другий план групу «Веймар+» (Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Великобританія та Польща).

Кремль стверджує, що Зеленський є «незаконним узурпатором», оскільки перебуває при владі понад свій офіційний мандат, і відмовляється від прямої взаємодії з президентом, повноваження якого нібито закінчилися, посилаючись на указ, ратифікований ним у жовтні 2022 року, який виключає двосторонні переговори між москвою та Києвом.

Розуміючи, що Україна навряд чи може дозволити собі складні вибори, оскільки їй насилу вдається мобілізувати достатню кількість людей на передову, щоб відбити наступ росії на полі бою, путін створює враження, ніби він юридично обмежений у можливості вести переговори з Зеленським, сподіваючись, що приниження та дискредитація його оппонента, законно обраного президента, призведе до зміни режиму.

90-хвилинна телефонна розмова між Трампом і путіним, що відбулася раніше цього тижня, певною мірою підтверджує правоту останнього щодо того, що Європа зовсім не має значення, — те ж саме стосується і їхньої зустрічі тет-а-тет у Саудівській Аравії.

Як країни, які підписали Римський статут, який запровадив заборону на польоти в повітряному просторі над усім континентом для всіх російських авіаперевізників після початку повномасштабного вторгнення, держави-члени ЄС, за загальним визнанням, є недосяжними для визнаного Міжнародним кримінальним судом військового злочинця путіна, на арешт якого було видано ордер.

Проте той факт, що рішення майже трирічної «спеціальної військової операції» тепер шукають у зовсім іншій географії, ніж фактичний театр військових дій, не обіцяє нічого доброго наднаціональному блоку, сенсом існування якого було запобігання подібним спалахам після Другої світової війни та демонстрація сили на світовій арені. М'якість Брюсселя та його відмова піти ва-банк заради України надали сміливості не тільки москві, а й Білому дому.

Крім погроз насильницької анексії Гренландії, а також запровадження заборонних 25%-них мит на весь імпорт сталі та алюмінію з ЄС, ігнорування єврократів і спроби укласти угоду з путіним через їхні голови відображають очевидну зневагу Трампа до організації, яку він вважає такою, що зжила себе.

Чому не можна вірити саудитам

У статті агентства Reuters, опублікованій два тижні тому, висловлювалося припущення, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати є фаворитами для проведення російсько-американських переговорів про майбутнє України.

Хоча зобов'язання наслідного принца Мухаммеда бін Салмана (МБС) інвестувати $600 млрд в економіку США у поєднанні з відмовою від членства в БРІКС у короткостроковій перспективі, вочевидь, відіграло свою роль у тому, що Ер-Ріяд був обраний, як місце проведення цієї важливої зустрічі, замість Абу-Дабі. Трамп, як і раніше, прагне схилити саудівців до Авраамського договору і обійти «рішення про дві держави», яке вони зажадали як попередню умову для встановлення дипломатичних відносин із Ізраїлем.

Вихваляння МБС, як ключового політичного посередника, і надання йому можливості брати участь у розподілі видобутку, якщо припинення бойових дій зрештою буде узгоджено москвою і Вашингтоном, може спонукати саудитів зайняти менш непримиренну позицію щодо палестинської державності і укласти «угоду століття», попри все. Трамп навіть припустив, що його перша закордонна поїздка може відбутися до Саудівської Аравії, як це було під час його попереднього терміну в Овальному кабінеті.

Не помиляйтесь: саудівці приділяють більше уваги позерству та показусі, ніж реальному порятунку життів чи досягненню відчутних результатів, коли беруть на себе завдання проведення саміту такого масштабу.

Водночас вправа в марнославстві такого роду служить вкрай необхідним маневром, що відволікає, для МБС, оскільки його ініціатива Vision 2030 зазнає невдачі. Грандіозні інфраструктурні проєкти, такі як NEOM, не змогли залучити значного інтересу з боку зовнішніх інвесторів, тоді як королівство, як і раніше, страждає від «проблем із іміджем» через жахливу репутацію в галузі прав людини. Сюди входить нелюдське поводження з робітниками-мігрантами, драконівські закони про кіберзлочинність та рекордний сплеск обезголовлень за дрібні злочини.

Зеленський, зі свого боку, не повинен мати ілюзій щодо того, що Саудівська Аравія є сумлінним, «безконфліктним» співрозмовником. У липні минулого року її офіційні особи пригрозили продати європейські боргові активи королівства, якщо G7 конфіскує заморожені валютні резерви росії на суму $300 млрд.

Усього за декілька тижнів після того, як наприкінці лютого 2022 року російські танки увійшли в Україну, принц Аль-Валід бін Талал — саудівський бізнесмен-мільярдер і член правлячої династії Аль Саудів — вклав майже $500 млн у три традиційні державні російські енергетичні компанії — «Газпром», «Роснафта» та «Лукойл».

Щобільше, згідно з розслідуванням, проведеним OCCRP, Ер-Ріяд витратив близько $2,3 млрд на закупівлю 39 російських ракетних комплексів «Панцир-С1М» у оборонного підрядника «Ростех», що перебуває під санкціями, ще в квітні 2021 року. Через півтора роки уряд Саудівської Аравії скоротив видобуток нафти ОПЕК+ на 2 млн барелів на день і тим самим поповнив військовий бюджет кремля завдяки вищим цінам на сиру нафту.

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Не нейтральні ОАЕ

Сусідні ОАЕ також позиціонують себе, як нейтральне місце для мирних переговорів, але все ж таки викликають деяку частку скептицизму. У той час як Емірати успішно організували декілька обмінів полоненими, протверезна реальність полягає в тому, що за кожного звільненого українського військовополоненого сотні заможних росіян отримують «золоті візи» ОАЕ та можливість жити в розкоші в Дубаї.

Згідно зі звітом Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) за 2024 рік, росіяни скупили нерухомість у Дубаї на суму $6,3 млрд із початку війни і склали третю за величиною групу іноземних покупців нерухомості у 2023 році. Водночас минулого року ОАЕ прийняли два мільйони туристів з росії, і між обома країнами відбувається 150 щотижневих рейсів. Їхні громадяни також взаємно звільнені від візових обмежень.

Крім того, ця крихітна федерація тривалий час допускала незаконні фінансові потоки з воюючого Ірану і перетворилася на улюблений майданчик для втікачів, пов'язаних із КВІР, щоб смітити грошима та відмивати свої нечесно нажиті багатства.

Попри багаторічну невирішену територіальну суперечку з трьох островів у Перській затоці (Абу-Муса, Великий Томб та Малий Томб), ОАЕ залишаються другим за величиною торговим партнером Ірану та експортували до Ісламської Республіки товари на суму $21 млрд за перші сім місяців 2024 року. Численні логістичні компанії, що базуються в Еміратах, зазнали переслідувань з боку Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США за сприяння передачі іранських БПЛА «Шахед» до росії.

Крім того, Абу-Дабі був в авангарді реабілітації кривавого диктатора Башара Асада та повернення Сирії — однієї з небагатьох країн ООН, які визнали Донецьку та Луганську області незалежними республіками — до Ліги арабських держав до повалення Баасистської партії у грудні минулого року.

Хоча Зеленському, можливо, і доведеться зробити все можливе, щоб досягти негайного і стійкого припинення вогню, найближчими тижнями він повинен обов'язково відвідати Саудівську Аравію та ОАЕ з широко розплющеними очима. Зрештою, їхнє керівництво ідеологічно пов'язане з росією та зосереджено на впровадженні моделі «авторитарної стабільності» за межами Близького Сходу.