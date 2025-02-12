Війна всіх проти всіх: до чого насправді призведе багатополярний світ

Перехід світу до багатополярної системи посилює розколи та розбіжності між країнами, що загрожує поширенню як торговельних, так і військових конфліктів. Чи є можливість уникнути кризи і що для цього варто робити, йдеться у статті Project Syndicate. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Перехід до багатополярного світу супроводжувався поглибленням поляризації всередині та між країнами. Якщо не буде знайдено спосіб пом’якшити ці розбіжності, надії та прагнення багатьох — особливо на Глобальному Півдні — щодо багатополярності залишаться невиправданими.

У сьогоднішніх зовнішньополітичних дебатах стало загальною істиною, що світ перебуває на зорі багатополярної ери. Питання про те, чи такий міжнародний порядок колись повною мірою виникне, є дискусійним. Але процес «мультиполяризації» вже йде, оскільки все більша кількість держав отримує можливість впливати на глобальні події.

Але тривожнішим аспектом мультиполяризації є те, що ці поточні зміни влади супроводжуються поглибленням поляризації всередині та між країнами. Несумісне бачення урядами нового глобального порядку ускладнює досягнення компромісу та вирішення спільних проблем.

Ці розбіжності є очевидними у поглибленні роздвоєння між демократіями та автократіями, особливо в таких сферах політики, як права людини, глобальна інфраструктура та співпраця в галузі розвитку. Поляризація також помітна в нових впливових гравцях, які переслідують власне бачення для своїх відповідних регіонів. Кремль, наприклад, вочевидь працює над очолюваним росією порядком в Євразії, тоді як Китай, підкріплений своєю ініціативою «Один пояс, один шлях», прагне встановити гегемонію над Східною Азією. Глобальні правила, принципи та структури співпраці витісняються численними конкуруючими та суперечливими порядками.

Поляризація також посилилася всередині країн. У Сполучених Штатах повернення Дональда Трампа до Білого дому є втіленням нової сили політики розколу та неминуче зміцнить неліберальні сили в європейських та інших країнах, де утвердився менталітет «ми проти них».

Перехід до багатополярності цілком міг зіграти певну роль у стимулюванні цієї внутрішньої поляризації. У багатьох західних демократіях перехід влади до країн, що розвиваються, викликав занепокоєння щодо їхнього відносного занепаду.

Водночас, кидаючи уряди в глухий кут і залишаючи їм дуже мало простору для маневру, внутрішня поляризація зв’язує руки демократичних лідерів, роблячи їх нездатними покращити зовнішні відносини та зміцнити глобальну співпрацю. Неліберальні популістські лідери, зі свого боку, не мають стимулів сприяти досягненню консенсусу між країнами, з оглду на те, що розділене міжнародне середовище відповідає їхньому наративу «всі проти всіх».

Багатополярний світ, який зараз виникає, ймовірно, роздиратиметься конфліктом за відсутності спільних правил та інститутів.

Замість того, щоб дозволити могутнім країнам контролювати одна одну та розпочати нову еру відносного миру та стабільності, багатополярність ризикує розпалити нестабільність. Схоже, це спровокує нову гонку озброєнь і торговельні війни та продовжить існуючі внутрішньодержавні конфлікти, і навіть може посіяти насіння війни великих держав.

Щобільше, замість того, щоб сприяти більш інклюзивному глобальному управлінню, багатополярність може підірвати співпрацю: більша кількість країн зараз має достатній вплив, щоб порушити колективне прийняття рішень, тоді як позитивного лідерства бракує. І хоча дехто сподівається, що ця зміна зміцнить міжнародне право, зменшивши здатність західних країн застосовувати його принципи вибірково, все більше урядів можуть у результаті претендувати на спеціальні права.

Світ терміново потребує «деполяризації» політики. Але далеко незрозуміло, як цього можна досягти — або хто взагалі захоче взяти на себе ці зусилля. Деякі вважають, що розбіжності, пов’язані з більшою багатополярністю, можна було б подолати, якби глобальні структури управління прийняли нові центри влади. Але інші побоюються, що цього буде недостатньо для досягнення консенсусу, необхідного для зміцнення спільних правил, не кажучи вже про їх реформування чи створення нових.

Читайте також: Зоряні війни-2: як США, Європа, росія та Китай захоплюють космос

Лише декілька провідних урядів сьогодні виявили щиру зацікавленість у розробці великодержавної угоди, яка принесла б користь ширшій міжнародній спільноті. Натомість багато хто, здається, має намір використати поглиблення поляризації глобальної політики для досягнення внутрішніх і геополітичних цілей. Таким чином, багатополярність і поляризація як національної, так і міжнародної політики глибоко переплетені. Краще майбутнє залежить від того, чи зможе світ із більшою кількістю полюсів знайти способи пом’якшити небезпечні розбіжності.