Золото прагне до позначки $3 000 за унцію: чому варто придивитися до срібла

Геополітичні, економічні та воєнні виклики все більше вганяють ринки у стан хаосу. Ціни дорогоцінних металів, як лакмусовий папір, реагують на настрої інвесторів. До кінця першої декади лютого унція золота подорожчала до $2 900 і продовжила зростати. 11 лютого золото в моменті злітало до рівнів близько $2 940.

Дорожчало і спотове срібло: 10 лютого воно зросло до $32,12 за унцію. Щоправда, вже 11 лютого ціни на срібло дещо відкотилися, і на момент написання статті вартість унції цього металу перебуває у межах $31,83.

Чому ціни поводяться аномально

Співвідношення пікових цін унції золота щодо унції срібла склало близько 91,53, що виглядає аномально і свідчить наразі про серйозні перекоси в ціноутворенні дорогоцінних металів.

Ціна золота





Останній сплеск цін на золото 11 лютого був зумовлений митними погрозами Дональда Трампа. Розпочаті ним торгові війни можуть уповільнити і без того слабке зростання глобальної економіки, і знову розігріти інфляцію не лише в США, а й в усьому світі.

Тому консервативні інвестори «йдуть» від усіх цих потенційних ризиків у золото, як у актив-притулок. Причому світові геополітичні ризики, що зростають, руйнують своєю емоційністю, а іноді й нелогічністю, практично всі усталені канони поведінки золота на світових ринках.

Зазвичай, після різкого стрибка вартості «жовтого металу», завжди був досить тривалий період корекції (до 5−10 днів), коли ціна золота знижувалася, а сам ринок закладав до своїх цінників нові реалії та ризики.

Зараз же дилери, спекулянти і навіть найконсервативніші інвестори вже не мають часу на зважування нових викликів та закладання їх до своїх цінників. Це призводить до загальної гри «на підвищення» на очікуваннях подальшого збільшення вартості золота через зростання ризиків. А тимчасові періоди корекцій поступово скорочуються.

«Холодний та прагматичний» розрахунок замінюють емоції, на які можуть вплинути нова заява Дональда Трампа чи його пост у соцмережах. А емоційність та страх невизначеності — основна умова для масштабних спекуляцій на ринку.

Останні довгограючі ралі за золотом, які фактично тривають зі старту передвиборних перегонів у США, — чудова нагода для заробітку для численного класу світових спекулянтів, які зараз грають «на поступове підвищення». А тренд зі швидкого зростання цінників «жовтого металу» зберігається практично з початку війни рф проти України.

Ціна золота з 2022 року до лютого 2025 року



Доки інвестори та взагалі ринки не вироблять певного імунітету і не змінять тактику своєї поведінки та реакцій на висловлювання Дональда Трампа та його команди — усі світові фінансові та сировинні торгові майданчики залишаться заручниками ситуації.

Хто скуповує «жовтий» метал

Охочих мінімізувати свої ризики на побоюваннях нового витка інфляції в усьому світі чи страхах чергових воєнних конфліктів зараз достатньо. Крім класичних консервативних інвесторів, які купують здебільшого фізичне золото в зливках та інвестиційних монетах, головними покупцями фізичного золота залишаються центробанки, які хеджують свої валютні ризики в золотовалютних резервах.

Згідно зі звітом Всесвітньої ради із золота (WGC), за 2024 рік центральні банки купили близько 1 045 тонн золота. Таким чином, уже три роки поспіль попит перевищує 1 000 тонн. Для порівняння: у період 2010—2021 років у середньому він складав 473 тонни.

Найбільшу активність у 2024 році, за даними WGC, проявили банки ринків, що розвиваються: Польща купила 90 тонн золота, Чехія — 20 тонн, Угорщина — 16 тонн, Сербія — 8 тонн, Грузія — 7 тонн, Туреччина — 75 тонн, Індія — 73 тонни, Китай — 44 тонни, Фонд національного добробуту Азербайджану — 25 тонн.

Загалом, за підсумками 2024 року, світовий попит на золото досяг рекордного рівня 4 974 тонни. Орім центральних банків, попит забезпечили біржові фонди (ETF) та інвестори-фізособи. За даними звіту WGC, інвестиційний попит на золото досягнув чотирирічного максимуму, збільшившись на 25% — до 1 180 тонн. Зріс також попит із боку технологічного сектора (збільшившись на 21 тонну, або на 7%) завдяки активному впровадженню штучного інтелекту та інших технологічних інновацій.

Єдиним сегментом, який показав зниження попиту у 2024 році, стала ювелірна промисловість (мінус 11% — до 1 877 тонн). Високі ціни обмежили купівельну спроможність споживачів. При цьому в грошах витрати на придбання золотих прикрас зросли у світі на 9% — до $144 млрд.

Завдяки стрибкам цін на золото у четвертому кварталі середньорічна ціна у 2024 році зросла на 23% — до $2 386 за унцію, що сприяло підвищенню загальної ринкової вартості світового золота до рекордних $382 млрд.

Що буде з цінами на золото у першому півріччі

Збереження та посилення напруженості у світі, а також потреби високотехнологічної промисловості підтримуватимуть попит на золото з боку центробанків, інвестиційних фондів та інвесторів-фізосіб. Це створить додаткову гарантію високим цінам на «жовтий» метал.

За моїми прогнозами, до кінця червня 2025 року коридор вартості унції золота коливатиметься в межах від $2 750 до $3 090.

Причому ці коливання ситуативно збільшуватимуться в моменти загострення торгових воєн та озвучування нових ініціатив Дональда Трампа, ну і, звичайно ж, у разі подальшого посилення військової напруженості у всьому світі.

Не варто забувати ще й про такий чинник, як можливий вплив тарифів Дональда Трампа на ціноутворення на ринку дорогоцінних металів. Ймовірність того, що золото може потрапити під 10% глобального тарифу, є досить високою.

Хоча, якщо дивитися на суто американський внутрішній ринок (а саме на нього орієнтується Трамп при визначенні переліку товарів, на які запроваджуються тарифи), то такий сценарій є малоймовірним. Оскільки золото вважається фінансовим активом, а у разі американських золотих монет — ще й законним платіжним засобом. Тобто вони не повинні потрапити під подібні тарифи. Але з Дональдом Трампом цього виключити повністю не можна, тому першу половину 2025 року всім світовим гравцям ринку дорогоцінних металів доведеться цей можливий ризик все ж таки враховувати.

Що буде з цінами на срібло

До кінця першої декади лютого ситуативно подорожчало спотове срібло до рівнів близько $32,12 за унцію. І фактично на той момент співвідношення ціни унції золота щодо унції срібла становило близько 91,53, що виглядає вочевидь на користь можливої недооціненості срібла, як активу та інвестиції.

Ціни на срібло

Річ у тім, що на ринку дорогоцінних металів існують певні показники, що дозволяють зумовити подальші тенденції поведінки цін основних дорогоцінних металів (золото/срібло), за аналогією з валютним ринком (пара євро/долар). Цей індекс називається GSR (Gold-Silver Ratio).

Графік GSR

Торговці дорогоцінними металами використовують цю інформацію, щоб хеджувати свої ризики та заробітки, займаючи довгу або коротку позицію за золотом чи сріблом. Якщо співвідношення досягає екстремальних рівнів, порівнюючи з історичними показниками, це означає вигідну можливість для придбання золота або срібла.

Раніше максимальний показник співвідношення золото/срібло перебував на позначці 80, а мінімальний — 40. Наприклад, коли співвідношення золото/срібло падає до 40−50, це сигнал для придбання золота та продажу срібла.

Останніми роками всі ринки зазнають численних корекцій та струсу. Але навіть при цьому нинішнє співвідношення золота щодо срібла в межах рівня 90−92 говорить про те, що срібло недооцінене, як актив, щонайменше на $4−6 на унції — тобто до рівнів близько $37−38 за унцію, або золото переоцінене щонайменше із рівнів близько $2 600 за унцію.

З огляду на всі перераховані вище чинники, навряд чи золото в першій половині 2025 року просяде майже на $400 на унції.

Тобто якщо подивитися на перспективу срібла, воно поступово має подорожчати хоча б до рівнів близько $37−38 за унцію. А якщо золото продовжить своє зростання до мети $3 000 за унцію і вище, то срібло може зрости і до рівнів близько $40 за унцію, або майже на чверть до поточних цін. У цьому полягає певний цільовий інвестиційний інтерес для тих інвесторів, хто робить зараз ставку на срібло.

Крім того, до епохи геополітичних потрясінь спрацьовувала й інша закономірність: у разі зростання цін на золото на 10%, срібло зростало на 20%. Але й під час падіння цін на золото на 10%, ціни на срібло падають на 20%. Ці правила теж корисно знати всім, хто вирішить вкладати свої фінансові ресурси в срібло.

Серед аргументів для прихильників вкладень у срібло варто відзначити також і те, що, на відміну від золота, срібло активно збільшує свою присутність у ювелірці. А це означає, що попит на нього зростатиме як із боку промисловості, інвесторів та біржових фондів, так і за рахунок закупівель ювелірами. А зростання попиту завжди стимулює зростання цін на товар, і срібло тут не є винятком.

До потенційних викликів щодо вкладень у срібло у довгостроковій перспективі я б відніс знову ж таки чинник рішень Трампа. Якщо за золотом ймовірність запровадження тарифів залишається досить низькою, то за іншими металами (таких як мідь, срібло та платина) такий сценарій розвитку подій є дуже реальним. Особливо після того, як Трамп уже підвищив тарифи на сталь.

Аналогічні рішення Трамп потенційно можуть підвищити й ціни на срібло всередині США на 10−20%. А це, зі свого боку, призведе і до зростання світових цін на срібло.

Тобто якщо Ви вирішили вкладатися у срібло, то це треба робити у найближчій перспективі, доки тарифи не підвищені. Інакше, надалі доведеться купувати цей метал дорожче.

Але цей чинник, знову ж таки, носить більше емоційну складову і залежить, радше, від рішення Трампа, а не є суто економічно обґрунтованим, коли ціну на срібло має визначати сам ринок.

Мій прогноз щодо срібла на частину першої половини 2025 року, що залишилася, — це коридор від $29 до $38 за унцію зі значними коливаннями цінників, залежно від геополітичних та економічних чинників.

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На що зважати під час ухвалення інвестиційного рішення

Для загальної оцінки стану ринку дорогоцінних металів варто також враховувати:

Політика ФРС щодо відсоткових ставок. Новий цикл зниження ставок поки що поставлений Федрезервом «на паузу». Щойно він почнеться, це знизить інтерес до долара, але спрацює на користь зростання цін на всі дорогоцінні метали, у тому числі на золото і на срібло.

Промислове споживання золота та срібла, а також нумізматика. У промисловості подальше зростання попиту на золото через його поточну дорожнечу вже під питанням. А от срібло цікаве для ювелірної промисловості, «зеленої» енергетики та інших галузей економіки. Наприклад, срібло є ключовим елементом для сонячних панелей, у кожній з них використовується близько 20 грамів цього металу.

Не відстає за потребами у сріблі від ювелірки авто- та фотопромисловість, а також нумізматика. З погляду колекціонерів і промисловців, вигідна перевага в ціні, порівнюючи з золотом, робить срібло одним із найзатребуваніших серед усіх дорогоцінних металів найближчим часом.

Тому, якщо розглядати поточну ситуацію як із золотом, так і зі сріблом, то я, як і раніше, вважаю, що вкладення в них будуть цікаві тим інвесторам, які готові до інвестицій з горизонтом у 1,5−3 роки. А ось короткострокові інвестиції на періоди 3−6 місяців можуть виявитися малоефективними через серйозні коливання цін на ці метали.

Якщо ж повертатися до українських реалій, то варто ще нагадати, що українські банки щодо світових цін зазвичай завжди занижують ціну прийому золотих та срібних злитків у населення та завищують ціну їхнього продажу.

Тому, щоб не втрачати гроші, раджу перед здійсненням операцій із золотими та срібними зливками або з інвестиційними монетами уважно моніторити пропозиції всіх банків наразі щодо купівлі/продажу цих металів. І лише потім проводити якісь операції за вже оптимально можливою вигідною ціною.

Конкуренція на цьому ринку між банками є великою, що дозволить обрати найцікавіший варіант. «Із рук» купувати ані золото, ані срібло я б не радив — багато підробок, які непрофесіоналу визначити дуже складно.