Нової Ялти не буде: що треба розуміти в очікуванні переговорів із росією

Телефонна розмова Дональда Трампа з путіним наблизила ймовірні переговори України з росією, та змусила багатьох розглядати негативні сценарії. Про що варто пам'ятати, щоб підходити до переговорів із тверезим розрахунком, розповів виконавчий директор «Українського інституту майбутнього» Вадим Денисенко.

1. Ключова задача України — зберегти державу з максимальною територією і виходом до моря.

2. ⁠Розвал росії не розглядався жодною стороною, як частина сценарію. І наші ілюзії щодо цього — це наші ілюзії. Без зовнішньої допомоги розвал росії руками України неможливий.

3. Базова задача переговорів і подальших дій — це субʼєктність України, як держави. Результати переговорів — це не стільки про території, скільки про субʼєктність в майбутньому. Без цього території не мають сенсу.

4. ⁠Ключове питання — червоні лінії. Щодо України (я вже писав) — не допустити нейтрального статусу, не допустити різкого скорочення максимальної чисельності ЗСУ, не допустити заборони на низку галузей ВПК і отримати гарантії на постачання певних видів зброї. Для росії (хоча ми тут мало можемо впливати) — не допустити масштабного зняття санкцій.

5. ⁠Путін починав із того, що вважав: коротка війна в Україні дозволить йому стати третім полюсом світу, забезпечить необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі і дозволить зупинити десловʼянизацію. Жодне з цих бажань не буде втілено в життя. Не передбачається ніякої Ялти. Росія залишиться слабкою економічно країною, яка змушена буде поступитися частиною нафтогазових надприбутків на користь США і монархій Перської затоки. І Китай погодиться на це, в обмін на те, що проти його товарів не запроваджуватимуть мито.

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6. ⁠Росія втратить європейські ринки і не матиме доступу до нових технологій. Що б там Путін не говорив зараз — нікому не потрібно технологічно накачувати росію, яка може розпочати (захотіти розпочати) війну у відносно короткостроковій перспективі.

7. ⁠Нова війна від росії не потрібна ані США, ані Китаю.