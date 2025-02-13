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13 лютого 2025, 9:36

Філіппіни можуть покинути сірий список FATF на наступному тижні

Філіппіни можуть вийти із сірого списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вже наступного тижня, в рамках чергового пленарного засідання групи. Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Філіппіни можуть вийти із сірого списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вже наступного тижня, в рамках чергового пленарного засідання групи.
Фото: depositphotos

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Прогрес у боротьбі з фінзлочинами

За даними співрозмовників агентства, інспекційна група FATF, яка відвідала Філіппіни у січні, зафіксувала значний прогрес країни у боротьбі з фінансовими злочинами. Остаточне рішення буде ухвалено 21 лютого, в останній день пленарного засідання FATF, яке відбудеться у Парижі.

Однак остаточний результат залишається невизначеним, оскільки голосування потребує підтримки значної більшості членів організації.

Голова центрального банку Філіппін Елі Ремолона, який очолює національну Раду боротьби з відмиванням грошей, заявив, що шанси країни на виключення зі списку перевищують 50%. Представник FATF відмовився коментувати ситуацію.

Що означає вихід із сірого списку

Як зазначає Bloomberg, вихід із сірого списку полегшить і здешевить транскордонні фінансові операції, у тому числі перекази філіппінців, які працюють за кордоном, що є важливим фактором внутрішнього споживання в одній з економік Азії, що найшвидше зростають.

Читайте також: FATF суттєво змінила критерії включення країн до сірого списку

Філіппіни потрапили до сірого списку в червні 2021 року через недоліки у боротьбі з незаконними фінансовими потоками. У відповідь уряд посилив нагляд за фінансовими установами, посилив контроль над фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї, а також запровадив додаткові вимоги щодо розкриття інформації про бенефіціарів компаній.

На рішення FATF може вплинути недавня заборона влади країни на діяльність онлайн-казино, орієнтованих на китайських гравців, які, за словами президента Фердинанда Маркоса-молодшого, були залучені до відмивання грошей та фінансових махінацій.

Міжнародний валютний фонд у своєму грудневому звіті зазначив, що для подальшого зміцнення антикорупційної політики Філіппінам необхідно реформувати закон про банківську таємницю, а також враховувати нові вимоги FATF перед наступною взаємною оцінкою у 2027 році.

Читайте: FATF відмовляється внести росію до «чорного» списку

Сірий список FATF

Сірий список FATF — це перелік країн, які, на думку організації, недостатньо ефективно борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але активно співпрацюють з групою, щоб усунути ці проблеми.

Країни із сірого списку не піддаються санкціям, але перебувають під посиленим моніторингом і зобов'язані покращити свої фінансові системи, щоб уникнути попадання у суворіший чорний список.

Згідно з дослідженням, проведеним експертами Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2021 році, після потрапляння до «сірого списку» приплив капіталу країни знижується в середньому на 7,6% ВВП. Крім того, приплив прямих іноземних інвестицій скорочується в середньому на 3% ВВП, портфельний приплив капіталу знижується в середньому на 2,9% ВВП, а надходження інших інвестицій зменшується в середньому на 3,6% ВВП.

Хто у сірому списку

У сірому списку FATF в даний час знаходиться 24 країни, серед яких Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна-Фасо, Камерун, Кот-д'Івуар, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Кенія, Ліван, Малі, Монако, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Філіп Венесуела, В'єтнам та Ємен.

До чорного списку організації входять три країни: Північна Корея, Іран та М'янма.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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