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21 жовтня 2024, 8:59

FATF суттєво змінила критерії включення країн до сірого списку

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), що базується в Парижі, внесла значні зміни в критерії оцінки країн для включення до свого так званого «сірого списку», повідомила пресслужба FATF.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), що базується в Парижі, внесла значні зміни в критерії оцінки країн для включення до свого так званого «сірого списку», повідомила пресслужба FATF.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиОсновні зміниОсновні зміни стосуються пріорітизації юрисдикцій для активного огляду Групи.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Основні зміни

Основні зміни стосуються пріорітизації юрисдикцій для активного огляду Групи. Згідно з переглянутими критеріями, «під приціл» її уваги в першу чергу потраплятимуть країни, які відповідають таким критеріям: вони повинні бути членами самої FATF, мати високий рівень доходу за класифікацією Світового банку, а активи її фінансового сектора мають перевищувати $10 млрд.

Найменш розвинені країни (згідно з класифікацією ООН) більше не будуть автоматично включатися до пріоритету для активного огляду, згідно з заявою FATF. Їх перевірятимуть лише в тому випадку, якщо організація визнає, що вони становлять значний ризик відмивання грошей або фінансування тероризму. Якщо такі країни потраплять під спостереження, їм буде надано триваліший період для усунення недоліків — до двох років.

«Зміни, внесені FATF, забезпечать більш ефективний процес включення до списку країн, які становлять найбільший ризик для міжнародної фінансової системи, і сприятимуть більш адекватній підтримці країн з низьким потенціалом», — йдеться у пресрелізі Групи.

FATF очікує, що завдяки новим критеріям кількість країн з низьким рівнем можливостей (країни з обмеженими ресурсами, інфраструктурою чи адміністративними можливостями) у сірому списку зменшиться приблизно вдвічі. Переглянуті критерії почнуть застосовуватись у наступному раунді оцінок, який буде проведено FATF.

Читайте: FATF відмовляється внести росію до «чорного» списку

Сірий список

Сірий список FATF — це перелік країн, які, на думку організації, недостатньо ефективно борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але активно співпрацюють з групою, щоб усунути ці проблеми.

Країни із сірого списку не піддаються санкціям, але перебувають під посиленим моніторингом і зобов'язані покращити свої фінансові системи, щоб уникнути попадання до суворішого чорного списку.

В даний час у сірому списку FATF знаходиться 21 країна, серед яких Болгарія, Буркіна-Фасо, Камерун, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Кенія, Малі, Монако, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Венесуела, В'єтнам та Ємен. До чорного списку входять Демократична Народна Республіка Корея (Північна Корея), Іран та М'янма.

Читайте: FATF розгляне можливість включення росії до «чорного списку» наступного тижня

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», найближче пленарне засідання FATF відбудеться 22 жовтня. Серед його рішень — включення до чорного списку росії і виключення з сірого Сенегалу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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