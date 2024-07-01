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1 липня 2024, 11:14

FATF відмовляється внести росію до «чорного» списку

FATF на пленарному засіданні 23−28 червня у Сінгапурі продовжила призупинення членства росії, але знов не внесла її до «чорного списку». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

FATF на пленарному засіданні 23−28 червня у Сінгапурі продовжила призупинення членства росії, але знов не внесла її до «чорного списку».

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Що сказали у FATF

«FATF наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи. Однак до чорного списку рф знову не внесли», — йдеться у повідомленні.

FATF — це Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей — Financial Action Task Force).

Організація також ухвалила заяву, в якій попередила всі країни про посилення фінансових зв'язків Північної Кореї з міжнародною фінансовою системою і нагадала про серйозні загрози, які це створює для фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

FATF також наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин з банками КНДР.

Передісторія

Україна не вперше звертається до FATF з проханням внести росію у «чорний» список. Ще у 2023 році український Мінфін порушував це питання. Втім, FATF щоразу відмовлялась це робити.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+30
glan
glan
1 липня 2024, 11:49
#
Получается, что сотрудничества с талибаном, ираном и северной кореей мало, чтобы внести в чёрный список.
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