Фонд гарантування вдруге виставив на аукціон активи банку «Січ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про повторний продаж активів АТ « Банк Січ », серед яких знаходяться складські приміщення площею понад 1000 кв. м, розташовані біля станції метро «Академмістечко» у Києві. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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До складу лоту входять:

Комерційна нерухомість у Києві загальною площею 1068,5 кв. м, зокрема:

Нежитлові приміщення першого поверху площею 5,9 кв. м.

Нежитлові приміщення третього поверху площею 1062,6 кв. м.

Основні засоби: офісна техніка, меблі, банкомати, термінали тощо (1081 позиція).

Початкова ціна лоту становить 16,44 млн грн.

Торги будуть проводитися за англійською моделлю аукціону. Участь можуть брати як юридичні, так і фізичні особи, за винятком позичальників та поручителів за кредитом, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.