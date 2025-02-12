Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про повторний продаж активів АТ «Банк Січ», серед яких знаходяться складські приміщення площею понад 1000 кв. м, розташовані біля станції метро «Академмістечко» у Києві. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
12 лютого 2025, 14:32
Фонд гарантування вдруге виставив на аукціон активи банку «Січ»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
До складу лоту входять:
- Комерційна нерухомість у Києві загальною площею 1068,5 кв. м, зокрема:
- Нежитлові приміщення першого поверху площею 5,9 кв. м.
- Нежитлові приміщення третього поверху площею 1062,6 кв. м.
- Основні засоби: офісна техніка, меблі, банкомати, термінали тощо (1081 позиція).
Початкова ціна лоту становить 16,44 млн грн.
Торги будуть проводитися за англійською моделлю аукціону. Участь можуть брати як юридичні, так і фізичні особи, за винятком позичальників та поручителів за кредитом, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі