Рада відправила законопроєкт про кредитну історію на всенародне обговорення

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 11 лютого, не підтримала законопроєкт № 12260 про кредитну історію. Його відправили на всенародне обговорення. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його головною метою є посилення захисту прав позичальників, покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості.

Законопроєктом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних із цим, а також правові основи державного нагляду за такою діяльністю.

Законопроєкт про кредитну історію — не перший, що відправили на всенародне обговорення, але це явище є досить рідкісним.