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11 лютого 2025, 15:56

Рада відправила законопроєкт про кредитну історію на всенародне обговорення

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 11 лютого, не підтримала законопроєкт № 12260 про кредитну історію. Його відправили на всенародне обговорення. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 11 лютого, не підтримала законопроєкт № 12260 про кредитну історію.
Фото Ярослава Железняка

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його головною метою є посилення захисту прав позичальників, покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості.

Законопроєктом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних із цим, а також правові основи державного нагляду за такою діяльністю.

Законопроєкт про кредитну історію — не перший, що відправили на всенародне обговорення, але це явище є досить рідкісним.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
11 лютого 2025, 16:23
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Проект Закону про кредитну історію

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45321
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