Коломойського знову залишили під вартою

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання Ігорю Коломойському щодо зміни запобіжного захисту у справі про привласнення коштів. Про це повідомляє «Суспільне».

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Що відомо

Сторона захисту Коломойського заявила про неточності в матеріалах справи та відсутність доказів збитків. Адвокати заперечували його причетність до злочину й вимагали змінити запобіжний захід.

Прокурор навів докази обвинувачення, зазначивши, що готівки не було, а експертиза підтвердила необґрунтоване збільшення активів. Слідство вважає, що роботи, на які виділяли кошти «Укрнафти», не проводилися, а гроші переказувалися на рахунок підозрюваного. Прокурор також заявив, що ВАКС не має повноважень контролювати це провадження.

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Крім того, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання щодо строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського до 9 квітня, повідомляє «Суспільне».

Суд продовжив запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками.

Нагадаємо

2 вересня 2024 року СБУ, БЕП та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями — у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень Приватбанку.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після оголошення підозри Ігорю Коломойському вжили заходи щодо арешту його активів.