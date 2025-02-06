Російські мільярдери Фрідман та Авен продали свої частки в Альфа-Банку

Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен продали свої частки в Альфа-Банку , найбільшому приватному банку росії, а також у страховій компанії «Альфа Страхування» своєму давньому партнеру Андрію Косогову. Про це пише Ліга з посиланням на Financial Times.

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Що відомо

Вони розраховують, що після цього з них знімуть західні санкції.

У 2024 році Фрідман і Авен успішно оскаржили рішення Євросоюзу про запровадження санкцій, що діяли з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року.

Проте санкції після того двічі продовжувалися і залишаються чинними через їхній статус «провідних бізнесменів, залучених до економічного сектору, що забезпечує значне джерело доходів» для Кремля.

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Сума угоди з Косоговим, анонсованої ще у 2023-му, становить приблизно $2,5 мільярда (240 млрд російських рублів). Фрідман і Авен спільно володіли 45% акцій банку та 42% страхової компанії.

До повномасштабної російсько-української війни Косогов був міноритарієм, але у 2022 році став провідним акціонером, викупивши частки Германа Хана й Олексія Кузьмічова. Хан і Кузьмічов самі позичили Косогову гроші ($7 мільярдів) для купівлі їхніх часток у LetterOne (інвестиційна компанія групи Альфа). Разом з тим вони зберегли опціон на викуп цих часток протягом 10 років.

Потім Косогов домовився купити частки Фрідмана й Авена в Альфа-Банку через кіпрську холдингову компанію. Фінансування для цієї купівлі він отримав від державного Газпромбанку.

Тепер Косогов, який перебуває тільки під українськими санкціями, є найбільшим акціонером як Альфа-Банку, так і LetterOne.