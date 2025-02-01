OpenAI запустила нову ШІ-модель o3-mini

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 лютого 2025, 15:05

OpenAI запустила нову ШІ-модель o3-mini

Компанія OpenAI запустила останню версію своїх моделей міркування o3-mini в API-сервісах та у ChatGPT, зокрема й у безплатній версії. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Компанія OpenAI запустила останню версію своїх моделей міркування o3-mini в API-сервісах та у ChatGPT, зокрема й у безплатній версії.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Модель o3-mini покликана зрівнятися з o1 за продуктивністю в задачах, пов'язаних з математикою, написанням програмного коду та науковими дисциплінами, при цьому вона повинна відповідати швидше.

OpenAI стверджує, що o3-mini працює на 24% швидше, ніж o1-mini, і при цьому дає більш точні відповіді. Як і o1-mini, нова модель демонструватиме хід своїх роздумів при вирішенні завдання, а не просто надавати готову відповідь.

Розробники стверджують, що o3-mini перевершить o1 у низці завдань, пов'язаних з кодуванням та міркуваннями, за менших витрат і затримок. Розробники зможуть використовувати o3-mini через API-сервіси OpenAI, включаючи Chat Completions API, Assistants API та Batch API.

Платним користувачам також буде доступна модель o3-mini-high, яка, за словами OpenAI, стане «кращим варіантом для написання програмного коду в ChatGPT» та запропонує відповіді з вищим рівнем інтелекту, хай і з невеликою затримкою.

Крім того, o3-mini підтримуватиме пошук в інтернеті, дозволяючи знаходити відповіді з посиланнями на веб-джерела.

Читайте також: OpenAI готується до нових викликів: Альтман обіцяє «значно кращі моделі» ШІ після успіху DeepSeek

Користувачі можуть безплатно протестувати o3-mini у ChatGPT, вибравши функцію «Міркуй» (Reason) на панелі чату. Обмеження будуть такими ж, як для GPT-4o.

У користувачів платних версій ліміти будуть вищими:

  • передплатники тарифів ChatGPT Plus та Teams зможуть надсилати до 150 повідомлень на день.
  • користувачі тарифу ChatGPT Pro за $200 на місяць отримають необмежений доступ до o3-mini.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами