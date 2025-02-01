OpenAI запустила нову ШІ-модель o3-mini

Компанія OpenAI запустила останню версію своїх моделей міркування o3-mini в API-сервісах та у ChatGPT, зокрема й у безплатній версії. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

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Модель o3-mini покликана зрівнятися з o1 за продуктивністю в задачах, пов'язаних з математикою, написанням програмного коду та науковими дисциплінами, при цьому вона повинна відповідати швидше.

OpenAI стверджує, що o3-mini працює на 24% швидше, ніж o1-mini, і при цьому дає більш точні відповіді. Як і o1-mini, нова модель демонструватиме хід своїх роздумів при вирішенні завдання, а не просто надавати готову відповідь.

Розробники стверджують, що o3-mini перевершить o1 у низці завдань, пов'язаних з кодуванням та міркуваннями, за менших витрат і затримок. Розробники зможуть використовувати o3-mini через API-сервіси OpenAI, включаючи Chat Completions API, Assistants API та Batch API.

Платним користувачам також буде доступна модель o3-mini-high, яка, за словами OpenAI, стане «кращим варіантом для написання програмного коду в ChatGPT» та запропонує відповіді з вищим рівнем інтелекту, хай і з невеликою затримкою.

Крім того, o3-mini підтримуватиме пошук в інтернеті, дозволяючи знаходити відповіді з посиланнями на веб-джерела.

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Користувачі можуть безплатно протестувати o3-mini у ChatGPT, вибравши функцію «Міркуй» (Reason) на панелі чату. Обмеження будуть такими ж, як для GPT-4o.

У користувачів платних версій ліміти будуть вищими:

передплатники тарифів ChatGPT Plus та Teams зможуть надсилати до 150 повідомлень на день.

користувачі тарифу ChatGPT Pro за $200 на місяць отримають необмежений доступ до o3-mini.