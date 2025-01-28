OpenAI готується до нових викликів: Альтман обіцяє «значно кращі моделі» ШІ після успіху DeepSeek

Після успіху китайського стартапу DeepSeek, який поставив під сумнів лідерство Кремнієвої долини у сфері штучного інтелекту (ШІ), генеральний директор OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити розробку нових продуктів. Він заявив, що OpenAI створить «значно кращі моделі», щоб підтвердити свою конкурентоспроможність. Про це повідомляє Financial Times.

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Чому DeepSeek став викликом для OpenAI?

Китайська модель DeepSeek R1, яка конкурує з найкращими розробками OpenAI, Meta та Anthropic, вразила експертів своєю ефективністю та низькою вартістю розробки. Цей успіх змусив Альтмана визнати, що DeepSeek є «вражаючою» розробкою, але він наголосив, що OpenAI здатна створити ще більш просунуті моделі.

Плани OpenAI

У відповідь на конкуренцію OpenAI планує залучити $500 мільярдів інвестицій для розбудови глобальної мережі дата-центрів. Це дозволить компанії підтримувати свої амбітні проекти та забезпечити лідерство у галузі ШІ.

Реакція експертів

Ейдан Гомес, засновник ШІ-стартапу Cohere, вважає, що переможцями у цій гонці стануть не ті, хто вкладе найбільше коштів, а ті, хто знайде найефективніші рішення. Співзасновник Anthropic Джек Кларк також високо оцінив досягнення DeepSeek, зазначивши: «Щойно світовий ШІ-потенціал незворотно зробив крок уперед. Молодці, DeepSeek, що наважилися так змінити світ».

Дональд Трамп про DeepSeek

Президент США Дональд Трамп назвав вихід DeepSeek R1 «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу». Ця заява підкреслює, що успіхи китайських технологій стали серйозним стимулом для американських компаній удосконалювати свої розробки.

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