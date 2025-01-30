Дохід Microsoft від штучного інтелекту зріс на 175%

Дохід компанії Microsoft у другому кварталі 2025 фінансового року, який закінчився 31 грудня 2024 року, склав $69,6 млрд, що на 12% більше ніж у той же період попереднього року. Про це йдеться у фінансовому звіті IT-гіганта.

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Зростання доходів

Операційний прибуток склав $31,7 млрд, на 17% більше ніж попереднього року. Також компанія зазначила 10% приріст чистого прибутку — $24,1 млрд. Сервіси для продуктивності та бізнесу принесли компанії $29,4 млрд, на 14% більше ніж за попередній рік.

Дохід від продуктів Microsoft 365 Commercial зріс на 15%, від хмарних сервісів — на 16%. Також зріс дохід від LinkedIn на 9%. Доходи від Microsoft 365 Consumer також зросли на 8%.

Дохід Microsoft від штучного інтелекту (ШІ) зріс на 175% у порівнянні з попереднім роком — до $13 млрд. Разом з тим, завдяки росту галузі штучного інтелекту, дохід від Azure та інших хмарних сервісів зріс на 31%.

Microsoft повернула $9,7 млрд акціонерам у вигляді дивідендів і викупу акцій у другому кварталі 2025 фінансового року.

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Ігровий підрозділ

В ігровому підрозділі компанії справи йдуть не так добре. Ігровий дохід впав на 7%, а продаж консолей Xbox — на 29%.

Водночас самі ігри та сервіси компанії, як-от Game Pass, показують втішні результати. Call of Duty: Black Ops 6 була найпродаванішою грою на Xbox та PlayStation та залучила найбільше гравців на релізі в історії франшизи.

На додачу до цього, Microsoft повідомила, що Indiana Jones and the Great Circle, яка вийшла 9 грудня 2024 року, вже зіграло понад 4 мільйони гравців. Разом з тим, завдяки пропозиції хмарного геймінгу Xbox Cloud Gaming було награно понад 140 мільйон годин.

Game Pass встановив рекордний квартальний прибуток, а кількість підписників на ПК зросла на 30%. Загалом дохід від ігор та сервісів Xbox зріс на 2%.

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Дохід від продажу Windows та пристроїв

Також Microsoft повідомила, що дохід від продажу Windows для виробників комп’ютерів та від продажу власних пристроїв, як-от ноутбуки Surface, зріс на 4%.

За словами компанії, цей приріст був вище очікуваного і відбувся завдяки тому, що підтримка Windows 10 закінчується і більше виробників переходять на нові системи.