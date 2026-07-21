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21 липня 2026, 14:01

Де в ЄС найгірша ситуація з умовами праці: нове дослідження назвало країни-аутсайдери

Майже 19% робочих місць у країнах Європейського Союзу можна вважати вразливими. До такого висновку дійшла агенція Eurofound, яка досліджує умови праці та соціальну політику в ЄС.

Майже 19% робочих місць у країнах Європейського Союзу можна вважати вразливими.

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Дослідники оцінювали три основні критерії: рівень оплати праці, стабільність зайнятості та дотримання трудових прав. Якщо робота не відповідає хоча б одному з них, її відносять до категорії вразливих.

Де проблема найгостріша

Найвищий рівень вразливої зайнятості зафіксовано в Іспанії — 29%. Далі йдуть Португалія та Люксембург (по 25%), а також Італія (24%).

Натомість найкраща ситуація в таких странах:

  • Угорщина — 17%;
  • Мальта — 18%;
  • Болгарія — 18%.

Для Кіпру, Чехії, Литви, Польщі, Румунії та Швеції порівнювані дані за 2021 рік були відсутні, тому ці країни не включили до дослідження.

Причини вразливої зайнятості відрізняються залежно від країни.

У Німеччині, Австрії та більшості держав Центральної і Східної Європи головною проблемою залишається низька заробітна плата. У країнах Середземномор'я та Північної Європи значно більшу роль відіграють нестабільні форми зайнятості — тимчасове працевлаштування або робота на неповний день.

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Дослідження також показало, що найбільше ризикують жінки, молодь, мігранти, люди з інвалідністю, представники ромської громади та ЛГБТ+.

Водночас освіта суттєво знижує ризики. Наприклад, в Угорщині вразливими є 58% працівників із низьким рівнем освіти, тоді як серед випускників університетів цей показник становить лише 6%.

Експерти також зазначають, що кожен додатковий рік трудового стажу зменшує ймовірність опинитися у вразливій категорії приблизно на один відсотковий пункт.

Головний ризик — поєднання проблем

У Eurofound наголошують, що сама по собі одна проблема, наприклад нижча зарплата чи тимчасовий контракт, не обов'язково означає низьку якість роботи. Найсерйозніші наслідки виникають тоді, коли поєднуються одразу кілька негативних факторів — низькі доходи, нестабільна зайнятість і слабкий захист трудових прав.

Саме такі працівники частіше стикаються з тривожністю, депресією, обмеженими можливостями для професійного розвитку та нестабільними доходами. Висновки дослідження можуть стати одним із аргументів під час підготовки нового європейського Закону про якісні робочі місця, який зараз обговорює Європейська комісія.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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