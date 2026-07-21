Долар у банках подорожчав на 29 копійок: що відбувається з курсом 21 липня

У вівторок, 21 липня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 29 копійок у купівлі та на 28 копійок у продажу. Євро подорожчало на 23 копійки у купівлі та на 21 копійку у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,46−44,92 грн. Євро купують за 50,82 грн, а продають за 51,43 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,76−44,75, євро — 51,20−51,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,70−44,73 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,06−51,08 грн/євро.

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