В ЄС пропонують спрямувати кошти від продажу радіочастот у спільний бюджет

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Йдеться про так звані спектральні аукціони, під час яких держави продають операторам право користуватися певними частотами. Зараз усі отримані кошти залишаються у країнах-членах ЄС.

За даними галузевої асоціації Connect Europe, з 2020 року телеком-компанії витратили понад €50 млрд на ліцензії на використання частот. При цьому сам механізм аукціонів давно критикують: оператори вважають, що уряди часто використовують продаж частот як спосіб швидко отримати гроші, замість того щоб стимулювати розвиток цифрової інфраструктури.

Ідея грецького міністра

Пієрракіс пропонує змінити підхід. За його задумом, 75% доходів від майбутніх аукціонів могли б надходити до довгострокового бюджету ЄС, відомого як Multiannual Financial Framework, а ще 25% — спрямовуватися через спеціальний фонд Європейського інвестиційного банку.

На його думку, така модель дозволила б не тільки перерозподілити гроші між рівнями влади, а й зібрати більше грошей для інвестицій в європейські технології.

«Це телекомунікаційна політика в дусі Драгі», — заявив Пієрракіс, посилаючись на рекомендації колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі щодо посилення конкурентоспроможності Європи.

Міністр також нагадав про досвід Греції, яка у 2020 році вирішила спрямувати чверть доходів від продажу частот у венчурний фонд для інвестицій у компанії, пов’язані з розвитком 5G.

За словами Пієрракіса, подібна схема могла б допомогти Європі створювати власних технологічних лідерів і зменшити залежність від американських компаній.

Опір з боку європейських країн

Однак ідея може зіткнутися із серйозними запереченнями з боку урядів країн ЄС. Для багатьох держав доходи від продажу частот є стабільним джерелом поповнення власних бюджетів, і вони навряд чи захочуть відмовитися від нього.

Країни також побоюються, що передача частини повноважень Брюсселю означатиме остаточну втрату контролю над важливим ресурсом.

Сам Пієрракіс визнає, що повна зміна системи буде складною. За його словами, першим кроком могло б стати хоча б узгодження правил проведення аукціонів між країнами ЄС.

Бюджетні негаразди Європи

Пропозиція з’явилася на тлі дискусій щодо нового бюджету ЄС на 2027−2028 роки. Країни-члени сперечаються, чи потрібно збільшувати спільні витрати, чи навпаки обмежити їх.

Брюссель уже кілька років шукає нові власні джерела доходів, щоб менше залежати від внесків держав-членів. Серед варіантів обговорювали податки на імпорт, цифрові компанії та інші механізми.

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