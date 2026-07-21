П’ятий раунд виплат FTX та злам кросчейн-моста Allbridge Core на $1,65 млн: що нового на крипторинку

У FTX стартує п’ятий раунд виплат

Збанкрутіла криптобіржа FTX оголосила про запуск чергового, п’ятого етапу повернення коштів клієнтам. Виплати розпочнуться 31 липня 2026 року, а між кредиторами розподілять близько $900 млн. На гроші можуть розраховувати ті користувачі, які повністю пройшли необхідні процедури верифікації до 16 червня.

Нагадаємо, що затверджений судом у жовтні 2024 року план реструктуризації передбачає повернення сумарно від $16 млрд до $17 млрд. Втім, ключовий нюанс залишається незмінним: розрахунки відбуваються у фіатній валюті (доларах США) за курсом активів на момент краху платформи у листопаді 2023 року.

Із цим траншем загальний обсяг повернутих коштів упевнено перетне позначку в $10 млрд. До цього FTX вже реалізувала чотири хвилі компенсацій:

1-й раунд (лютий 2025): охопив дрібних вкладників із чеком до $50 000. Вони отримали $454 млн із коефіцієнтом відшкодування 119%.

2-й раунд (травень 2025): став наймасштабнішим — між ширшим колом заявників розподілили близько $5 млрд.

3-й раунд (вересень 2025): виплачено $1,6 млрд, а рівень повернення коливався від 78% до 120%.

4-й раунд (березень 2026): кредитори отримали ще $2,2 млрд.

Як зазначає кредитор FTX Суніл Кавурі, у липневому раунді кошти розподілять як між великими інвесторами, так і між роздрібними клієнтами (на останніх припадає близько 9% від запланованої суми у $900 млн). Рівень компенсації становитиме 105% для великих чеків та 120% для дрібних.

Щоб отримати компенсацію, кредиторам необхідно пройти верифікацію та підтвердити стан свого рахунку.

Tether має два роки, щоб підігнати USDT під жорсткі вимоги США

Емітент найпопулярнішого стейблкоїна USDT має дедлайн до 18 липня 2028 року, щоб привести свій флагманський актив у відповідність до американського закону GENIUS Act. Про це повідомляє CoinDesk.

Ухвалений у липні 2025 року документ висуває жорсткі рамки для емітентів «цифрового долара»: обов’язкова реєстрація в США, щомісячні аудити, дотримання санкцій і, головне, резерви 1:1 виключно в ліквідних активах (готівка та короткострокові трежеріс).

Конкуренти Tether, як-от Circle (виробник USDC) та проєкт WLFI (стейблкоїн USD1), уже подали заявки на спеціальні банківські ліцензії в США. Натомість Tether зареєстрований у Сальвадорі, а частина його резервів тримається у біткоїнах і дорогоцінних металах, що прямо суперечить нормативам GENIUS Act.

Щоб зберегти присутність на американському ринку, компанія раніше запустила окремий стейблкоїн USAT, однак він поки не здатний на рівних конкурувати з USDC. Попереду в Tether дві альтернативи: радикально реструктуризувати резерви USDT або повністю поступатися ринком США.

XRP зріс на 4%: трейдери очікують прориву до $1,35

XRP намагається закріпитися вище ключового рівня підтримки та перейти до нового етапу зростання. За останні 24 години токен подорожчав більш ніж на 4% і наблизився до позначки $1,13, яку трейдери вважають важливим рівнем після того, як ціна тривалий час рухалася в межах короткострокового симетричного трикутника.

Якщо XRP зможе подолати цей рівень, наступною ціллю може стати $1,35. Водночас денний графік свідчить, що токен і далі торгується в межах низхідного каналу, який уже кілька місяців стримує подальше зростання ціни. Про це повідомляє CoinDesk.

Кросчейн-міст Allbridge Core зламали на $1,65 млн через флеш-позику

Кросчейн-протокол Allbridge Core зазнав повторної хакерської атаки. За даними аналітиків PeckShield, збитки від дій зловмисника становлять орієнтовно $1,65 млн. Розробники вже підтвердили факт інциденту, поставили смарт-контракти на паузу та закликали користувачів негайно вивести кошти з пулів.

За даними аналітиків, хакер реалізував складну схему маніпуляції ціною через флеш-позику (instant loan):

Узяв у протоколі Kamino флеш-кредит на 1,12 млн USDC.

За допомогою серії швидких свопів штучно перекосив баланс у пулі USDC/USDT.

Скориставшись аномальним курсом, вивів ліквідність з протоколу (найбільша одноразова транзакція склала 2,24 млн USDC).

Погасив початкову позику, а чистий прибуток перевів із мережі Solana в Ethereum і частково вивів через міксери.

Розробники Allbridge звернулися до хакера та арбітражників, які встигли заробити на дисбалансі цін, із проханням добровільно повернути кошти для виплат компенсацій постраждалим.

Реакція ринку виявилася миттєвою: загальна вартість заблокованих у протоколі активів (TVL) впала майже вдвічі — з $21,61 млн до $12,78 млн.

Це вже не перший подібний децидент у історії Allbridge. У квітні 2023 року проєкт уже зламували через аналогічну вразливість із флеш-кредитами в мережі BNB Chain. Тоді збитки склали $570 000, проте зловмисник зрештою повернув більшу частину вкраденого.