Pepco виходить на український ринок: у яких містах відкриються перші магазини

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

Наразі Pepco вже підготувала стартові локації, облаштовує торгові приміщення та адаптує свої операційні процеси до українського ринку.

Одночасно ритейлер формує місцеву команду. Компанія вже розпочала набір співробітників у всіх чотирьох містах, де планує стартувати.

«Ми поступово розширюємо нашу команду в Україні та з нетерпінням чекаємо на можливість привітати покупців у

перших магазинах Pepco, крок за кроком розвиваючи нашу присутність на українському ринку відповідально та виважено», — повідомив керівник Pepco Ukraine Арсен Старченко.

Один із найбільших дискаунтерів Європи

Pepco була заснована у Польщі понад два десятиліття тому й спеціалізується на продажу доступного одягу, товарів для дому, іграшок та інших товарів повсякденного попиту.

Сьогодні мережа працює у 18 країнах Європи та об'єднує понад 4 тис. магазинів. За даними компанії, щомісяця їх відвідують близько 36 млн покупців.

Бренд входить до Pepco Group, акції якої торгуються на Варшавській фондовій біржі. Компанія продовжує розширювати географію присутності: окрім України, у 2026 році вона планує вийти й на ринок Північної Македонії.

Для роботи в Україні ритейлер зареєстрував ТОВ «Пепко Україна». За даними сервісу Опендатабот, юридичну особу створили 18 травня 2026 року.

Pepco Group продовжує демонструвати зростання фінансових показників. За підсумками 2025 року виторг компанії збільшився на 8,7% — до €4,5 млрд, а чистий прибуток зріс майже на 20% і сягнув €219 млн.

Для українських покупців поява нового міжнародного дискаунтера означає посилення конкуренції у сегменті товарів повсякденного попиту, що може стимулювати мережі активніше працювати над цінами, асортиментом та програмами лояльності.

Читайте також: Prostor не закривається, а фейкові новини спровокували рекордний виторг