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21 липня 2026, 13:10

Київ забрав понад пів мільярда доларів інвестицій: які регіони залучили найбільше коштів

За підсумками першого кварталу 2026 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну становив $707 млн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За підсумками першого кварталу 2026 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну становив $707 млн.

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Водночас розподіл інвестицій залишається нерівномірним як за галузями, так і за регіонами. Найбільше коштів у січні-березні залучила енергетика: галузь постачання електроенергії та газу отримала $193 млн чистого припливу капіталу.

Такий результат пов’язаний із потребою у відновленні енергетичних об'єктів, посиленні стійкості системи та розвитку розподіленої генерації на тлі наслідків війни.

До найбільших отримувачів інвестицій також увійшли торгівля, фінансова та страхова діяльність, професійна, наукова і технічна сфери, а також ІТ-сектор.

Київ залишається головним центром для інвесторів

Найбільший обсяг прямих інвестицій серед регіонів отримав Київ. За три місяці чистий приплив капіталу до столиці становив $554,5 млн.

До п’ятірки лідерів також потрапили Львівська, Полтавська, Київська та Одеська області. За словами Гетманцева, така концентрація показує, що інвестори переважно обирають великі ділові центри з розвиненою інфраструктурою, логістикою та кращими безпековими умовами.

Водночас окремі галузі та регіони завершили квартал із відтоком капіталу.

Найбільші негативні показники зафіксували:

  • переробна промисловість — мінус $109,2 млн;
  • сільське, лісове та рибне господарство — мінус $52,5 млн;
  • Дніпропетровська область — мінус $135,5 млн.

Також чистий відплив інвестицій зафіксували у Запорізькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Рівненській областях.

Від'ємний показник не означає повного виходу інвесторів із галузі чи регіону. Він свідчить, що за квартал обсяг вилучення капіталу, погашення боргових зобов’язань та інших негативних операцій перевищив нові надходження.

Статистика свідчить, що Україна має працювати не лише над збільшенням загального обсягу інвестицій, а й над їх розподілом. Саме переробна промисловість і постраждалі регіони потребують додаткових стимулів, оскільки такі інвестиції створюють робочі місця та збільшують частку продукції з високою доданою вартістю.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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