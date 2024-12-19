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19 грудня 2024, 8:41

ФРС знову знизила базову ставку

Федеральна резервна система США (ФРС) ухвалила рішення знизити базову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.), до 4,25−4,5%, випливає з пресрелізу відомства. Це втретє, коли ФРС ухвалює рішення знизити ставку у цьому циклі — з березня 2020 року.

Федеральна резервна система США (ФРС) ухвалила рішення знизити базову ставку на 25 базисних пунктів (б.
Фото: depositphotos

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Деталі

У пресрелізі зазначається, що з початку року умови на ринку праці покращали, а рівень безробіття зріс, але залишається на низьких рівнях. Інфляція, хоча наблизилася до таргету 2%, але залишається високою. При цьому там говориться, що економічні перспективи невизначені.

Останні показники свідчать, що економічна активність продовжує зростати впевненими темпами. З початку року умови на ринку праці загалом покращилися, а рівень безробіття зріс, але залишається низьким.

Читайте також: Шанси на зниження ставки ФРС у грудні зросли до 92%

Також комітет (FOMC) продовжить скорочувати свої запаси казначейських цінних паперів, боргових зобов'язань та цінних паперів, які забезпечені іпотекою.

FOMC також ухвалив рішення підвищити прогноз зростання ВВП на 2024 рік до 2,5%, на 2025 рік — 2,1%, на 2026 рік — 2%, а на 2027 рік — до 1,9%. У вересні очікувалося, що цей показник з 2024 по 2027 рік буде на рівні 2%.

Змінено також і прогноз щодо інфляції на поточний рік з 2,6% до 2,8%, на 2025 рік — з 2,2% до 2,5%, на 2026 рік — з 2% до 2,2%, а на 2027 рік залишився на тому ж рівні 2%.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 8 листопада Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.), до 4,5−4,75%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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Riojas
Riojas
19 грудня 2024, 9:16
#
Но на следующий год планируется два снижения вместо четырех, как раньше. На этом у туземунов закончился керосин)
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